Ρωγμές σε κτίρια στην Κυψέλη – Νίκος Ταχιάος: Πλήρης αποκατάσταση των ζημιών, είμαστε με την πλευρά των κατοίκων

Το μήνυμα πως οι κάτοικοι της Κυψέλης δεν είναι μόνοι τους και πως οι ζημιές και οι ρωγμές που έχουν σχηματιστεί στα σπίτια τους θα αποκατασταθούν χωρίς καμία επιβάρυνση για τους ίδιους, έστειλε ξανά ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος.

Μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο Νίκος Ταχιάος τόνισε πως ο μετροπόντικας στην Κυψέλη θα ξεκινήσει ξανά τις εργασίες όταν υπάρξει η βεβαιότητά πως δεν θα δημιουργηθεί καμία ρωγμή στα πληγέντα κτίρια ή σε γειτονικές πολυκατοικίες τους.

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«Πρέπει να γίνει κατανοητό από τους κατοίκους ότι είμαστε μαζί τους. Είμαστε από τη δική τους πλευρά. Η “Ελληνικό Μετρό” είναι μία δημόσια εταιρεία. Οι μηχανικοί της είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανοίξει σήραγγες σε όλη την Αθήνα και έχουν πολύ εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε αστικό περιβάλλον, μοναδικοί στην Ελλάδα. Έχουμε, ακόμη, τη δυνατότητα συνεργασίας με τους καλύτερους ξένους συμβούλους και αυτό είναι κάτι το οποίο βρίσκεται υπό ενεργοποίηση», ανέφερε αρχικά.

Για τους κατοίκου τόνισε «δεν πρόκειται να τους αφήσουμε εκτεθειμένους, στον βαθμό που έχουν πάθει ζημίες και θα μεριμνήσουμε ώστε στη μελλοντική διάνοιξη της σήραγγας να μην υπάρχουν άλλα προβλήματα. Ο ανάδοχος θα κάνει ό,τι επιβάλλει η σύμβασή του, το Δημόσιο θα ασκήσει στο ακέραιο ό,τι επιβάλλει ο ρόλος του ως κύριος του έργου. Άλλωστε, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οποιαδήποτε πλευρά θέλει να αποκλίνει από τις υποχρεώσεις της».

Αναφερόμενος στη δήλωσή του ότι ο ίδιος δεν θα νοίκιαζε σήμερα ένα από τα διαμερίσματα που έχουν εμφανίσει ρωγμές, ο υφυπουργός εξήγησε ότι θεωρεί αναγκαίο να υπάρχει ειλικρίνεια απέναντι στους κατοίκους.

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«Θα ήταν αστείο να έλεγα ότι σήμερα θα πήγαινα να νοικιάσω ένα σπίτι το οποίο έχει ρωγμές. Όχι μόνο, κανείς δεν θα με πίστευε, θα με χλεύαζαν κιόλας και με το δίκιο τους. Νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε ειλικρινά στους ανθρώπους. Εγώ κατανοώ τις ανησυχίες τους και, αν βρισκόμουν ο ίδιος σε ένα σπίτι με ρωγμές, θα ανησυχούσα. Εάν οι μηχανικοί μού έλεγαν ότι μπορώ να μείνω μέσα, θα τους εμπιστευόμουν και θα παρέμενα απαιτώντας βεβαίως την αποκατάστασή του, όπως κάνουν και οι ένοικοι των διαμερισμάτων που είδαν ζημίες», σημείωσε.

Προσέθεσε ακόμη ότι δεν θα τοποθετηθεί σχετικά με την κατάσταση των κτιρίων πριν από τη διέλευση του μετροπόντικα, επικαλούμενος τη ρήτρα εμπιστευτικότητας που συνοδεύει τις σχετικές πραγματογνωμοσύνες.

«Εάν με ρωτούσατε αν θα νοίκιαζα σπίτι εκεί νωρίτερα, δεν θα σας απαντήσω, μολονότι έχω πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν τις κατασκευές αυτές και πριν περάσει ο μετροπόντικας. Αλλά, όπως καταλαβαίνετε, η ρήτρα εμπιστευτικότητας, την οποία έχουμε ζητήσει για τα στοιχεία και τις πραγματογνωμοσύνες που δίνουμε σε τρίτους, ισχύει και για μας. Για λύσεις δουλεύουμε, όχι για εντυπώσεις», είπε.

Ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι ζητούμενο για το υπουργείο και την «Ελληνικό Μετρό» είναι, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης, να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για την ασφάλεια των συγκεκριμένων ακινήτων.

«Αυτό που αποτελεί πρόκληση, όμως, για το υπουργείο, για την “Ελληνικό Μετρό”, αλλά και για εμένα προσωπικά, είναι να μην έχει κανείς ενδοιασμό να νοικιάσει οποιοδήποτε από αυτά τα σπίτια, μόλις γίνει η αποκατάστασή τους», δήλωσε. «Αν λοιπόν με ρωτήσετε εάν θα πήγαινα να μείνω σε κάποια από αυτά, μετά το πέρας των επεμβάσεων που θα ακολουθήσουν, η απάντηση είναι ναι».

Πότε θα αποκατασταθούν οι ζημιές

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα των αποκαταστάσεων, ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι πρόκειται για διαδικασία που απαιτεί χρόνο, καθώς προηγούνται η ακριβής διακρίβωση των ζημιών και η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, με τη συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

«Αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, για τον πολύ απλό λόγο ότι χρειάζονται ενδελεχείς μελέτες στη φάση της διακρίβωσης του τι ακριβώς πρέπει να γίνει και της εκπόνησης αυτών των μελετών. Σε αυτό το στάδιο, βρισκόμαστε τώρα, με τη συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, στο οποίο καταφύγαμε για να κάνει τις πραγματογνωμοσύνες για τις ζημίες. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος είναι ο τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει οποιαδήποτε υπεκφυγή από ευθύνες που πρέπει να αναληφθούν απέναντι στους κατοίκους. Οι άνθρωποι που ορίστηκαν είναι πρώτης τάξεως επαγγελματίες και δεν έχουν εξαρτήσεις από τους παράγοντες του έργου», ανέφερε.

«Καταλαβαίνω τους κατοίκους όταν μιλάνε για “εδώ και τώρα λύσεις”. Δυστυχώς, αυτό δεν είναι εφικτό. Κάθε κτίριο είναι μία διαφορετική περίπτωση, έχει συμπεριφερθεί με τον δικό του τρόπο στην καθίζηση, κουβαλά το δικό του παρελθόν ανάλογα με την ηλικία του και γι’ αυτό είναι από μόνο του μία άσκηση που πρέπει να λυθεί με επιμέλεια», συνέχισε.

«Κι επίσης υπάρχουν δύο διαφορετικές περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά», διευκρίνισε. «Στην πρώτη, βρίσκονται τα κτίρια κάτω από τα οποία, έχει ήδη κατασκευαστεί η σήραγγα και στα οποία δεν παρατηρούνται καθιζήσεις, στην άλλη, οι πολυκατοικίες πάνω από την περιοχή όπου έχει σταματήσει ο μετροπόντικας».

Για την επανεκκίνηση των εργασιών διάνοιξης, ο κ. Ταχιάος κατέστησε σαφές ότι αυτή θα γίνει μόνο όταν υπάρχουν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις ως προς την ασφάλεια των κτιρίων, αυτής της δεύτερης περιοχής.

«Το έργο θα ξεκινήσει μόλις έχουμε τις απαραίτητες τεχνικές διαβεβαιώσεις που θα διασφαλίζουν ότι θα μετακινηθεί ο μετροπόντικας χωρίς να υπάρχει επίδραση στις υπερκείμενες κατασκευές», σημείωσε. «Εξάλλου είπαμε ότι δεν θα γίνει τίποτε εν κρυπτώ. Της επανέναρξης της διάτρησης θα προηγηθεί η ενημέρωση για την μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί εφεξής», ενώ απέκλεισε κατηγορηματικά οποιοδήποτε ενδεχόμενο αλλαγής της χάραξης της σήραγγας: «Απορώ και πώς μπορεί να μπήκε αυτό στο τραπέζι».

Σε σχέση με το πόρισμα που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία από τον δήμαρχο Αθηναίων, ο υφυπουργός ανέφερε ότι για την πλευρά του υπουργείου δεν προέκυψαν νέα στοιχεία σε σχέση με όσα ήταν ήδη γνωστά.

«Δεν θα σχολιάσω το πόρισμα, γιατί, σε ό,τι αφορά τη δική μας πλευρά, δεν προσέθεσε τίποτε περισσότερο από αυτά τα οποία ήδη ξέραμε. Προφανώς ξέραμε το μέγεθος των καθιζήσεων από την πρώτη ώρα της εμφάνισης του ζητήματος και γι’ αυτό σταμάτησε ο μετροπόντικας. Και τώρα ακόμη υπάρχει διαρκής παρακολούθηση όλων των υπερκείμενων της σήραγγας κατασκευών. Νέες καθιζήσεις εδώ και καιρό δεν έχουν διαπιστωθεί», είπε.

Ο κ. Ταχιάος, στη συνέχεια της απάντησής του στην ίδια ερώτηση, υπογράμμισε ότι θεωρεί πως το ζήτημα πρέπει να παραμείνει στο πεδίο της τεχνικής αντιμετώπισης και να μη μετατραπεί σε πολιτική αντιπαράθεση, κάνοντας αναφορά και στην εμπειρία του από τον σταθμό Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη.

«Δεν πρόκειται να “τσιμπήσω” από οποιονδήποτε επιχειρεί να αναχθεί το θέμα σε πολιτικό ζήτημα, όποιος κι αν είναι αυτός. Έχω ζήσει στο πετσί μου το πρόβλημα του σταθμού Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη και δεν θα επιτρέψω να εξελιχθεί οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα που αφορά το Μετρό της Αθήνας σε πολιτικό, γιατί κάτι τέτοιο θα υπονόμευε το ίδιο το έργο και, κατά συνέπεια, και τις λειτουργίες της πόλης και τις προσδοκίες των κατοίκων», είπε.