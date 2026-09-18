Δολοφονία βαρυποινίτη στον Δομοκό – Πώς εμπλέκεται το όνομα του Αλκέτ Ριζάι

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του βαρυποινίτη Αντώνη Παπαδάτου μέσα στο αρχιφυλακείο στις φυλακές Δομοκού, τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται χωρίς να κατηγορείται ο Αλκέτ Ριζάι.

Στην υπόθεση της δολοφονίας του βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού αναφέρεται και το όνομα του Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος σήμερα καταζητείται μετά την απόδρασή του από τις φυλακές όπου κρατούνταν.

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Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, μαρτυρίες και στοιχεία της δικογραφίας φέρεται να τοποθετούν τον Ριζάι στον χώρο των φυλακών κατά τον χρόνο της δολοφονίας.

Χωρίς ωστόσο ο ίδιος να κατηγορείται για τον θάνατο του Παπαδάτου.

Ο 47χρονος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παραμένει μάρτυρας στην υπόθεση και αρνείται ότι βρισκόταν στο παλιό αρχιφυλακείο όταν σημειώθηκε η δολοφονία.

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Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, ενώ προφυλακισμένος έχει κριθεί και ο αρχιφύλακας των φυλακών, ο οποίος βρισκόταν στον χώρο και, σύμφωνα με την κατηγορία, υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την εξέτασή του.

Οι μαρτυρίες που αναφέρουν τον Ριζάι

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αυτόπτης μάρτυρας, υπάλληλος των φυλακών, κατέθεσε ότι άκουσε πυροβολισμούς να προέρχονται από το παλιό αρχιφυλακείο και στη συνέχεια είδε τον Αλκέτ Ριζάι να βγαίνει από τον χώρο.

Την ίδια στιγμή, ο ίδιος ο Ριζάι αρνείται ότι βρισκόταν στο σημείο κατά τη στιγμή της δολοφονίας.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η σήμανση φέρεται να εντόπισε ίχνη αίματος στα παπούτσια του και ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του. Τα συγκεκριμένα ευρήματα αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης και δεν συνιστούν από μόνα τους απόδειξη συμμετοχής στη δολοφονία.

Το χρονικό της δολοφονίας

Το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας φέρεται να έχει καταγράψει μέρος των κινήσεων που προηγήθηκαν της δολοφονίας.

Ο Αντώνης Παπαδάτος εμφανίζεται αρχικά στον κοινόχρηστο χώρο της Δ’ πτέρυγας, όπου συνομιλεί με συγκρατούμενούς του. Λίγο αργότερα, ένας Βούλγαρος ισοβίτης φέρεται να τον καλεί να βγει από το κελί του και να τον ακολουθήσει.

Οι δύο άνδρες κατευθύνονται προς τον χώρο του αρχιφυλακείου. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και ο Αλκέτ Ριζάι, συνοδευόμενος από συγκρατούμενούς του.

Στον χώρο της διοίκησης βρίσκονταν, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο Παπαδάτος, ο Βούλγαρος κρατούμενος και ο αρχιφύλακας.

Στο υλικό ασφαλείας φέρεται, μάλιστα, να καταγράφεται θερμός εναγκαλισμός μεταξύ του αρχιφύλακα και του Ριζάι.Στη συνέχεια, οι εμπλεκόμενοι κατευθύνονται προς το παλιό αρχιφυλακείο, έναν χώρο στον οποίο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν υπήρχε κάμερα ασφαλείας.

Εκεί ο Παπαδάτος δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς στο κεφάλι και το πρόσωπο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο ισχυρισμός του Βούλγαρου κρατούμενου

Για τη δολοφονία κατηγορείται ένας Βούλγαρος ισοβίτης, ο οποίος φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για τον θάνατο του Παπαδάτου.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το θύμα επιχείρησε να επιτεθεί στον αρχιφύλακα με περίστροφο που είχε κρυμμένο στη βερμούδα του. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, προσπάθησε να αρπάξει το όπλο και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής αυτό εκπυρσοκρότησε, τραυματίζοντας θανάσιμα τον Παπαδάτο.

Η εκδοχή αυτή, ωστόσο, εξετάζεται στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο η δολοφονία να συνδέεται με προσχεδιασμένη ενέργεια.Μετά τους πυροβολισμούς, ο Βούλγαρος φέρεται να άφησε το όπλο και να παραδόθηκε.

Τι υποστηρίζει ο αρχιφύλακας

Ο αρχιφύλακας υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού προσπάθησε να προστατευθεί και δεν ήταν σε θέση να δει τι ακριβώς συνέβη.Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο Ριζάι είχε αποχωρήσει από τον χώρο λίγα λεπτά πριν από τη δολοφονία.

Ο συνήγορός του, Δημήτρης Γκαβέλας, υποστηρίζει ότι ο εντολέας του βρέθηκε «στο λάθος τόπο, τη λάθος στιγμή» και ότι δεν μπορούσε να αποτρέψει το περιστατικό.Η αίτηση αποφυλάκισης που είχε καταθέσει ο προφυλακισμένος αρχιφύλακας τον Αύγουστο απορρίφθηκε.

Τι λέει ο Αλκέτ Ριζάι

Ο ίδιος ο Ριζάι αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία και υποστηρίζει ότι δεν βρισκόταν στο παλιό αρχιφυλακείο όταν σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.«Είμαι καθαρός και δεν φοβάμαι κάτι. Δεν ήμουν μέσα στο παλαιό αρχιφυλακείο κατά τη στιγμή της τέλεσης της πράξης», φέρεται να δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε κανέναν λόγο να εμπλακεί στην υπόθεση.

Παρά τα ευρήματα που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εντοπίστηκαν στα ρούχα και τα παπούτσια του, ο 47χρονος δεν κατηγορείται για τη δολοφονία και παραμένει μάρτυρας στην υπόθεση.

Το νέο θρίλερ μετά την απόδραση

Η υπόθεση αποκτά νέα διάσταση μετά την απόδραση του Αλκέτ Ριζάι από τις φυλακές και την καταδίωξη που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα με τις έρευνες για τον εντοπισμό του, οι Αρχές εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να έχει κινηθεί προς τη Βόρεια Ελλάδα, με πιθανό προορισμό την Αλβανία.

Το συγκεκριμένο σενάριο δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν φτάσει στις Αρχές, η Βόρεια Ελλάδα αποτελεί ένα από τα σημεία που εξετάζονται στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό του.

Την ίδια ώρα, η δικογραφία για τη δολοφονία του Αντώνη Παπαδάτου παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο κρατούμενος οδηγήθηκε στο παλιό αρχιφυλακείο και δολοφονήθηκε.