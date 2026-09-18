Βόλος: Άνδρας επιτέθηκε με σκουπόξυλο σε οδηγό ταξί και του έσπασε το χέρι – «Ήθελε να μου το μπήξει στην κοιλιά»

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 18.09.2026 στην πιάτσα ταξί στο Κοιμητήριο Ταξιαρχών στη Νέα Ιωνία στον Βόλο, με έναν 52χρονο οδηγό ταξί να καταλήγει τραυματισμένος με κάταγμα στον καρπό.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο οδηγός ταξί στον Βόλο, όλα ξεκίνησαν όταν αρνήθηκε να επιβιβάσει δύο άτομα, πατέρα και γιο, που ήταν γνωστοι στην περιοχή ότι δεν πληρώνουν τις κούρσες που παίρνουν.

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Όπως υποστηρίζει ο οδηγός, γνώριζε τους δύο άνδρες Ρομά και αρνήθηκε να πραγματοποιήσει τη διαδρομή, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, στο παρελθόν υπήρχαν προβλήματα με την πληρωμή κομίστρου. Η άρνησή του φέρεται να προκάλεσε ένταση, με τον γιο να αρπάζει ένα σκουπόξυλο που βρισκόταν κοντά και να επιτίθεται στον 52χρονο.

Από το χτύπημα ο οδηγός τραυματίστηκε στον καρπό και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπέστη κάταγμα. Ο ίδιος καταγγέλλει ακόμη ότι, πριν αποχωρήσουν, οι δύο άνδρες τον απείλησαν προκειμένου να μην προχωρήσει σε μήνυση.

Photo / magnesianews.gr

«Με χτύπησε στο χέρι και μου το ‘σπασε»

Μιλώντας στο magnesianews, ο 52χρονος περιέγραψε τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στην πιάτσα ταξί: «εγώ δεν ήθελα να τους πάρω και μας έχουν πει κι από το κέντρο μας έχουν πει να αποφεύγουμε κι αυτούς τους ανθρώπους. Ήρθε πρώτα ο πατέρας του, του είπα ότι δεν τον παίρνω γιατί δεν πληρώνει και μετά από δύο λεπτά εμφανίστηκε ο γιος και με το που με βλέπει ο γιος του είπε με βρίζει. Εγώ του είπα ότι δεν έβρισα κάνεναν κι έφυγε ο γιος έσπασε το σκουπόξυλο και με τη μύτη κινήθηκε με το μυτερό σημείο να με μπήξει στην κοιλιά. Ο πατέρας προσπαθούσε να τον τραβήξει πίσω και χτύπησε και τον πατέρα του και κάποια στιγμή με χτύπησε στο χέρι και μου το σπασε. Μόλις ήρθαν συνάδελφοι γιατί ήμουν μόνος στην πιάτσα διέφυγαν».

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Μετά το περιστατικό, ο τραυματισμένος οδηγός επρόκειτο να μεταβεί στην Αστυνομική Διεύθυνση μαζί με τον πρόεδρο του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Βόλου «Ο Άγιος Χριστόφορος», Ευδόκιμο Πασχαλίδη, προκειμένου να υποβάλει μήνυση.

Photo / magnesianews.gr

Παράλληλα, αναμενόταν συγκέντρωση οδηγών ταξί έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση.