Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τι θα ισχυριστεί ο υπνοθεραπευτής στην κατάθεσή του – «Η γιατρός ήταν πελάτισσά μου»

Η σχέση της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή φαίνεται να έχει μπει στο κάδρο της έρευνας των αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη με τον 62χρονο να καταθέτει σχετικά με την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή καθώς φαίνεται να υπήρχε συνεργασία με την κατηγορούμενη γιατρό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να καταθέσει ότι τα μηνύματα τα έλαβε καθώς ο τραγουδιστής θα πήγαινε μετά την πλασμαφαίρεση σε ραντεβού που είχαν προγραμματίσει στις 5 η ώρα τη μοιραία Τετάρτη.

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Οι δυο τους γνωρίζονταν κάτι που φαίνεται ότι θα ισχυριστεί και ο ίδιος στην κατάθεσή του την Δευτέρα 21.09.2026. Όπως φαίνεται θα υποστηρίξει ότι η κατηγορούμενη γιατρός ξεκίνησε ως πελάτισσά του και στη συνέχεια έγινε επαγγελματική με τους δυο τους να συνάπτουν και σύμβαση εργασίας την οποία φαίνεται ότι θα καταθέσει και στον ανακριτή.

Όπως αναμένεται να καταθέσει με τον Γιώργο Μαζωνάκη, συναντήθηκε πρώτη φορά στις 7 Σεπτεμβρίου σε εστιατόριο στο Ψυχικό και άνθρωποι που βρίσκονταν στην παρέα, παρέπεμψαν τον τραγουδιστή να ξεκινήσει θεραπείες στον 62χρονο, με το ραντεβού να κανονίζεται για τις 09.09.2026, ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής, στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Ο συγκεκριμένος υπνοθεραπευτής ήταν ο παραλήπτης των φωτογραφιών του γνωστού τραγουδιστή ενώ βρισκόταν στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, τις οποίες έστειλε η κατηγορούμενη γιατρός, γράφοντάς του «όλα καλά».

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Σύμφωνα με το «Live News», ο 62χρονος παρουσίαζε βιβλία, μιλούσε για τον κόσμο των μανιταριών και διοργάνωνε σεμινάρια υπνοθεραπείας, με το κόστος συμμετοχής να φτάνει τα 350 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ένα από αυτά τα σεμινάρια φέρεται να πραγματοποιήθηκε στο δεύτερο ιατρείο που διατηρούσαν στο Κολωνάκι οι δύο γιατροί που κατηγορούνται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο 62χρονος, από την πλευρά του, επιβεβαίωσε ότι γνώριζε τη 56χρονη γιατρό και ότι μεταξύ τους υπήρχε συνεργασία. Όπως υποστήριξε, εκείνη τού παρέπεμπε δικούς της πελάτες.

Μιλώντας αποκλειστικά στο «Live News», ο υπνοθεραπευτής περιέγραψε τη μεταξύ τους σχέση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μου έστελνε δικούς της πελάτες και είχαμε μία ανοιχτή συνεργασία».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Live News οι δύο αντάλλαξαν πάνω από πέντε μηνύματα την επίμαχη ημέρα, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα σχετικά με τη φύση της σχέσης τους.

Η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προχωρά, με τις αρχές να εξετάζουν προσεκτικά τα μηνύματα και τις επικοινωνίες του υπνωτιστή.

Η αποκάλυψη αυτή ενδέχεται να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της υπόθεσης, καθώς οι ανακριτές προσπαθούν να διαλευκάνουν την αλήθεια πίσω από τον θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη.

«Δεν κρύβαμε τα μηχανήματα» είπε η γραμματέας των γιατρών στο Κολωνάκι

Η γραμματέας του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, μιλώντας αποκλειστικά στο «Live News», περιέγραψε όσα είδε το απόγευμα που βρέθηκε εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όπως υποστηρίζει, ο τραγουδιστής έφτασε μεταξύ 14:00 και 14:30, τον χαιρέτησε και στη συνέχεια εκείνος πέρασε στον χώρο της 56χρονης γιατρού. Η ίδια αποχώρησε περίπου στις 15:20 και, όπως λέει, μέχρι εκείνη τη στιγμή όλα ήταν ήρεμα, ενώ ο 58χρονος γιατρός βρισκόταν ξαπλωμένος στον καναπέ και ξεκουραζόταν.

Η γραμματέας αναφέρθηκε επίσης στο μηχάνημα που χρησιμοποιούνταν για τον ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο, υποστηρίζοντας ότι σε αυτό αποθηκεύονταν τα στοιχεία των ασθενών. Όπως είπε, στο σύστημα υπήρχαν το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, το τηλέφωνο, το ύψος και το βάρος, ενώ δεν κρατούσαν δεύτερο αρχείο. Για το ίδιο μηχάνημα σημείωσε ότι δεν ήταν κρυμμένο και ότι είχε τύχει να βρίσκεται στο ιατρείο κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Περιγράφοντας την εικόνα που είχε λίγο πριν αποχωρήσει, η γραμματέας ανέφερε ότι ο 58χρονος γιατρός είχε επιστρέψει από φαγητό και είχε ξαπλώσει στον κεντρικό καναπέ για να ξεκουραστεί μέχρι το επόμενο ραντεβού του. Η 56χρονη γιατρός, σύμφωνα με την ίδια, βρισκόταν σε άλλο χώρο με κλειστή την πόρτα, ενώ στο ιατρείο επικρατούσαν «ησυχία και ηρεμία». Η ίδια υποστήριξε ότι μέχρι τη στιγμή που έφυγε δεν είχε αντιληφθεί κάτι που να προμηνύει όσα ακολούθησαν.

Τέλος, η γραμματέας αναφέρθηκε στο καθάρισμα του χώρου μετά την άφιξη του ΕΚΑΒ και την παραλαβή του Γιώργου Μαζωνάκη, χαρακτηρίζοντάς το «όντως πάρα πολύ περίεργο». Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν γνωρίζει για ποιον λόγο έγινε ούτε εάν είχε δοθεί σχετική εντολή από τους γιατρούς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επρόκειτο για μια κίνηση που έγινε μηχανικά μέσα στην ένταση της στιγμής. Η μαρτυρία της αποτελεί μέρος των στοιχείων που εξετάζονται για να αποσαφηνιστεί η ακριβής σειρά των γεγονότων μέσα στο ιατρείο.