Ελλάδα

Παύλος Φύσσας: Συγκίνηση στην αντιφασιστική διαδήλωση για τη 13η επέτειο από τη δολοφονία του

«Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί» και «Ούτε βήμα πίσω» ήταν μερικά από τα συνθήματα που ακούστηκαν δυνατά και φέτος στους δρόμους του Κερατσινίου και της Νίκαιας.
Η μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα Φύσσα κρατώντας ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, φιλάει το μνημείο του δολοφονημένου αντιφασίστα μουσικού στην 13η επέτειο του θανάτου του
Η μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα Φύσσα κρατώντας ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, φιλάει το μνημείο του δολοφονημένου αντιφασίστα μουσικού στην 13η επέτειο του θανάτου του / EUROKINISSI / Φωτογραφία Σωτήρης Δημητρόπουλος
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Πλήθος κόσμου έδωσε και φέτος το παρών στην αντιφασιστική διαδήλωση στη μνήμη του Παύλου Φύσσα, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του στο Κερατσίνι από το μέλος της Χρυσής Αυγής, Γιώργο Ρουπακιά.

Ήταν 18 Σεπτεμβρίου 2013 όταν ο Παύλος Φύσσας πλήρωνε με τη ζωή του την προσπάθεια να προστατέψει τους φίλους του και να υπερασπιστεί την αντιφασιστική στάση που κρατούσε στη ζωή, απέναντι στους ναζί της Χρυσής Αυγής.

Η μνήμη του αντιφασίστα μουσικού παραμένει ζωντανή, με συλλογικότητες, σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους και πολίτες να συμμετέχουν την Παρασκευή (18.09.2026) – όπως κάθε χρόνο τέτοια μέρα, στις κινητοποιήσεις για την καταδίκη του φασισμού και της ναζιστικής ιδεολογίας.

«Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί» και «Ούτε βήμα πίσω» ήταν μερικά από τα συνθήματα που ακούστηκαν δυνατά και φέτος στους δρόμους του Κερατσινίου και της Νίκαιας.

Τα συνθήματα, πιο επίκαιρα από ποτέ αφού η φετινή 13η «μαύρη» επέτειος έγινε ελάχιστα 24ωρα μετά την αποφυλάκιση του άλλοτε υπαρχηγού της ναζιστικής – εγκληματικής οργάνωσης, Ηλία Κασιδιάρη.

Στη συνέχεια, ακολούθησε πορεία στους δρόμους του Κερατσινίου και της Νίκαιας, με τελικό προορισμό το Μπλόκο της Κοκκινιάς. Στην κεφαλή της πορείας βρισκόταν η μητέρα του αδικοχαμένου μουσικού, Μάγδα Φύσσα, συγγενείς και φίλοι.

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Δύο ανθοδέσμες με κόκκινα τριαντάφυλλα άφησαν οι γονείς του Παύλου Φύσσα στην είσοδο του μνημείου του Μπλόκου της Κοκκινιάς, υπό τους ήχους του «Ακορντεόν» του Μάνου Λοΐζου.

Δείτε εδώ τη LIVE μετάδοση της πορείας από το newsit.gr

Η πορεία ήταν καθ’ όλα ειρηνική, αλλά με έντονο παλμό και διαρκή συνθήματα. Διακριτική ήταν η μεγάλη αστυνομική δύναμη που βρισκόταν σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσει τυχόν απρόοπτα.

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Μνημείο Παύλου Φύσσα

Μετά το πέρας της εκδήλωσης μνήμης, δόθηκαν σταδιακά και πάλι στην κυκλοφορία οι δρόμοι του Κερατσινίου, καθώς και οι σταθμοί του Μετρό, «Μανιάτικα» και «Κορυδαλλός», οι οποίοι είχαν κλείσει προσωρινά.

Αντιφασιστική πορεία στη μνήμη του Παύλου Φύσσα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή και στη Θεσσαλονίκη.

Φοιτητές, μέλη συλλογικοτήτων και κομμάτων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, μαζί με άτομα που πρόσκεινται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Καμάρας και μέσα από κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης κατέληξαν στο Άγαλμα του Βενιζέλου.

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