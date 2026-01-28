Ρουμανία: «Ακόμα και αύριο ο επαναπατρισμός των 7 σορών των οπαδών του ΠΑΟΚ», δηλώνει η πρέσβης της Ελλάδας – «Ως μητέρα και ως Ελληνίδα έχω συγκλονιστεί»

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους έκανε η ελληνίδα πρέσβης στη Ρουμανία, Λιλή Γραμματίκα για την τραγωδία με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ αλλά και για την κατάσταση των ταρυματιών.

Όπως είπε η Ελληνίδα πρέσβης στη Ρουμανία αναφερόμενη και στον επαναπατρισμό των σορών αλλά και στην κατάσταση των τριών τραυματιών: «Η πρεσβεία αμέσως ενημερώθηκε χθες το μεσημέρι για το συμβάν. Έχουμε διαχειριστεί μια δύσκολη κρίση και τραγωδία γιατί είναι νέοι άνθρωποι. Έχουμε 7 ανθρώπους που σκοτώθηκαν επί τόπου και 3 τραυματίες, οι δυο πιο σοβαρά αλλά σε σταθερή κατάσταση και με αισιόδοξη πρόγνωση. Από χθες ήρθε κλιμάκιο της πρεσβείας και πρέπει να τονίσω και να υπογραμμίσω την συνδρομή και την εξαιρετική συνεργασία των ρουμανικών αρχών και σε ανώτατο επίπεδο και επί τόπου. Το δυστύχημα είναι υπό διερεύνηση από ελληνικής πλευράς έχουμε 7 σορούς. Να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό. Κάποιες οικογένειες φτάνουν και προσπαθούμε για την περίθαλψη και τον επαναπατρισμό των τραυματιών με τις καλύτερες συνθήκες. Ακόμα και στον βαρύτερα τραυματισμένο η εικόνα του είναι αισιόδοξη. Όλοι είναι σταθεροποιημένοι και επικοινωνούν με το περιβάλλον».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και συνέχισε: «Αυτή τη στιγμή ένας είναι σε καλύτερη κατάσταση οι άλλοι είναι πολυτραυματίες. Δεν είναι ρόλος μας να κάνουμε διερεύνηση των αιτίων. Είμαι σε επικοινωνία με το υπουργείο και όλες τις αρχές και επαναλαμβάνω την ευγνωμοσύνη για την συνδρομή των ρουμανικών αρχών. Οι σοροί θα επιστρέψουν το συντομότερο δυνατόν ακόμα και αύριο. Ως μητέρα ως Ελληνίδα όλοι μας έχουμε συγκλονιστεί να ευχηθούμε κάτι τέτοιο να μην ξανασυμβεί».

Υπενθυμίζεται ότι σε ετοιμότητα βρίσκεται στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας αεροσκάφος τύπου C-130 προκειμένου να διατεθεί, εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, για τη μεταφορά τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία στην Ελλάδα.