Ρουμανία: Η μοιραία σύμπτωση στο πολύνεκρο τροχαίο με Έλληνες φιλάθλους του ΠΑΟΚ – Τι θα γίνει με τον επαναπατρισμό των σορών και τους τραυματίες

Η χαρά για την αγαπημένη τους ομάδα, μετατράπηκε σε τραγωδία. Μέσα σε δευτερόλεπτα, το βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Γαλλία, μετατράπηκε σε συντρίμμια με 7 από αυτούς να χάνουν τη ζωή τους ενώ άλλοι τρεις νοσηλεύονται, μετά το φρικτό τροχαίο στη Ρουμανία.

Όλοι ήταν νέα παιδιά που αγαπούσαν τον ΠΑΟΚ και ανυπομονούσαν να απολαύσουν την ομάδα τους στον αγώνα με τη Λιόν, για το Europa League το βράδυ της Πέμπτης (29/1/2026). Όμως το ταξίδι τους, σημαδεύτηκε με θάνατο σε μια μοιραία προσπέραση στη Ρουμανία.

Τραγική λεπτομέρεια; Σύμφωνα με ρεπορτάζ του LiveNews, το πρωί της Τρίτης (27/1/26) λίγο πριν ξεκινήσει το μοιραίο ταξίδι, δύο φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ακύρωσαν την τελευταία στιγμή τη συμμετοχή τους και τη θέση τους πήραν άλλοι δύο άνθρωποι. Παιχνίδι της τύχης που έσωσε τους δύο πρώτους και καταδίκασε τους δύο που πήραν τις θέσεις τους…

«Ξεκίνησαν το πρωί και προτίμησαν να πάνε από Προμαχώνα για να μην περάσουν τελωνεία και να πάνε πιο γρήγορα. Άλλα δύο παιδιά τελευταία στιγμή ακύρωσαν τα εισιτήρια λόγω δουλειάς και τελευταία στιγμή δεν πήγαν σε αυτό το ταξίδι. Τα εισιτήρια συμπληρώθηκαν από άτομα της Θεσσαλονίκης» μετέφερε ο ανταποκριτής του LiveNews.

Νέο βίντεο με τη στιγμή της τραγωδίας

Οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τη στιγμή της φονικές σύγκρουσης του βαν με τους φιλάθλους, σφίγγουν το στομάχι. Μέσα σε μια στιγμή, όλα γίνονται κομμάτια. 7 ζωές χάνονται σε ένα κλείσιμο του ματιού…

Αυτό είναι το τελευταίο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας το απόγευμα της Τρίτης (27/1/26):

Οι έξι από τους επτά νεκρούς έχασαν τη ζωή τους ακαριαία, ενώ ο έβδομος κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Οι τέσσερις κατάγονταν από την Κατερίνη και οι άλλοι τρεις από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η ηλικία των άτυχων παιδιών κυμαινόταν από τα 25 έως τα 30 έτη. Και οι δέκα που επέβαιναν στο βαν ήταν Έλληνες.

Παράλληλα, ακόμα τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία, με τις αρχές να χαρακτηρίζουν την κατάσταση των δύο ως κρίσιμη, ενώ ο ένας εξ αυτών έχει ελαφρά τραύματα. Αυτός ήταν και ο άνθρωπος που ειδοποίησε τις αρχές για το τραγικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με τη ρουμανική ιστοσελίδα digi24.ro, το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής.

Το μικρό λεωφορείο που ερχόταν από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, με δέκα Έλληνες επιβάτες επιχείρησε να προσπεράσει στην εθνική οδό κοντά στην περιοχή Lugojelul, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου του Lugoj.

Στη προσπάθεια του να επιστρέψει στη λωρίδα του, συγκρούστηκε με μία βυτιοφόρο και εκφενδονίστηκε στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου συγκρούστηκε με ένα φορτηγό.

Παρότι είχε αρκετό περιθώριο να επιστρέψει στη λωρίδα του, όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο, το βαν έφυγε αριστερά, χωρίς να γνωρίζει κανείς τον λόγο που ο οδηγός έχασε τον έλεγχο.

Tragedy in Romania: A van carrying fans of the Greek club PAOK crashed into an oncoming truck after attempting an overtaking maneuver



Seven people have died, and three others are injured and in critical condition



The victims were traveling to France to support their team in an… pic.twitter.com/WZQviGU4Rq — Daily Romania (@daily_romania) January 27, 2026

Από επιζών του τραγικού δυστυχήματος ενημερώθηκε η ελληνική πρεσβεία σύμφωνα και με όσα δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο υπεύθυνος διπλωματίας της ελληνικής πρεσβείας στη Ρουμανία Νίκος Βλαχάκης. «Βρισκόμαστε διαρκώς σε επικοινωνία με τις Λιμενικές Αρχές και κλιμάκιο της Ελληνικής Πρεσβείας μεταβαίνει αεροπορικώς επί τόπου για να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Επιχειρήθηκε προσπέραση από το βαν και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας» συνέχισε ενώ για τον λόγο που συνέβη αυτή η σφοδρή σύγκρουση τόνισε πως σε αυτή τη φάση οι πληροφορίες αντλούνται από τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν οι ρουμανικές αρχές.

Ο κύριος Βλαχάκης επιβεβαίωσε πως στη συγκεκριμένη περιοχή επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Παράλληλα στην δημοσιότητα δόθηκε χάρτης της διαδρομής την οποία και ακολουθούσε το βαν. Οι δέκα επιβάτες είχαν προορισμό τη Λυών, στην οποία και θα μετέβαιναν από το Λουγκόι.

Πηγές ΥΠΕΞ: Στο νοσοκομείο της Ρουμανίας ο Έλληνας πρόξενος

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από πηγές του υπουργείου Εξωτερικών, στις 19.00 το απόγευμα της Τρίτης (27/1/26), για το αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην πόλη Lugoj της Ρουμανίας:

«Στη ρουμανική πόλη Τιμισοάρα της Ρουμανίας και συγκεκριμένα, στο νοσοκομείο της πόλης βρίσκονται ο Έλληνας Πρόξενος και η διερμηνέας της Πρεσβείας για την παροχή προξενικής αρωγής στους τραυματίες και συντονισμό με τις ρουμανικές Αρχές για τις ταυτοποιήσεις και τον επαναπατρισμό των θυμάτων».

Άδωνις Γεωργιάδης: «Οι τρεις τραυματίες έχουν συνείδηση»

«Οι τρεις τραυματίες έχουν συνείδηση και αυτή την στιγμή μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα» ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στην εκπομπή Live News, τόνισε: «Οι τραυματίες έχουν συνείδηση, έχουν κάνει αξονικές. Δεν κινδυνεύει η ζωή κάποιου από τους τρεις. Έχουν τραύματα στη σπονδυλική στήλη κτλ. Οι ρουμανικές αρχές είναι στη φάση του σοκ. Έκανε προσπέραση το βαν, έπεσε πάνω στο φορτηγό… Εμείς αν επιτρέψουν οι γιατροί, αν μπορούν, θα μεταφερθούν ασφαλώς. Το νοσοκομείο είναι πολύ καλό».

Στο πολύνεκρο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα, ένα φορτηγό, ένα μίνι λεωφορείο και δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα. Να σημειωθεί ότι το μίνι λεωφορείο ήταν χωρητικότητας 8+1 ατόμων και μέσα ήταν 10 οπαδοί.

Τα ελικόπτερα δεν μπορούσαν να επέμβουν, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Οι τραυματίες διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο του Λουγκόι.

Σημείο «καρμανιόλα»

Σύμφωνα με στοιχεία που έρχονται στο φως, το συγκεκριμένο σημείο που έγινε η τραγωδία θεωρείται «καρμανιόλα». Έχουν γίνει εκεί, τουλάχιστον άλλα 3 – 4 πολύνεκρα τροχαία σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LiveNews.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Λιόν στη Γαλλία το βράδυ της Πέμπτης (29/1/2026, 22:00) για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.