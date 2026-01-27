Πολιτική

Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία με Έλληνες οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Οι τρεις τραυματίες έχουν συνείδηση» λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης

«Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε βοήθεια ή να τους μεταφέρουμε στην Ελλάδα εάν το κρίνουν οι γιατροί, συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ» γράφει ο υπουργός Υγείας
«Οι τρεις τραυματίες έχουν συνείδηση και αυτή την στιγμή μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα» ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους 7 Έλληνες οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Σοκαρισμένη παρακολουθεί όλη η χώρα τις εξελίξεις μετά το θανατηφόρο τροχαίο, όπου «χάθηκαν» 7 Έλληνες που ταξίδευαν οδικώς από την Ελλάδα στην Γαλλία, για τον επερχόμενο αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λυών. Το μεσημέρι της Τρίτης (27.01.2026) το βανάκι που μετέφερε 10 επιβαίνοντες, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με διερχόμενη νταλίκα στο αντίθετο ρεύμα, στην Ρουμανία.

Σύμφωνα με τα ρουμανικά Μέσα, η σφοδρή σύγκρουση έγινε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, κοντά στην πόλη Lugojelul και συγκεκριμένα στην περιοχή Timiş, στην Ρουμανία, με αποτέλεσμα τον θάνατο επτά ατόμων και τον τραυματισμό τριών ακόμα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι δέκα ταξιδιώτες είχαν ξεκινήσει από την Κατερίνη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, δίνοντας περισσότερες πληροφορίες για τους τρεις τραυματίες, αναφέροντας ότι «έχουν συνείδηση».

Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, επικοινώνησα με τις Ρουμανικές Αρχές και συγκεκριμένα με τον ομόλογο μου Υπουργό Υγείας της Ρουμανίας κ. Alexandru Rogobete και με τον Υφυπουργό Διαχείρισης Κρίσεων κ. Raed Arafat. Οι τρεις τραυματίες έχουν συνείδηση και αυτή την στιγμή μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Περισσότερες πληροφορίες για την υγεία τους θα έχουμε σε λίγη ώρα. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε κάθε είδους βοήθεια που θα χρειαστεί ή να τους μεταφέρουμε στην Ελλάδα εάν αυτό κρίνουν οι γιατροί. Έχουμε αρίστη συνεργασία με τις Ρουμανικές Αρχές τις οποίες και ευχαριστούμε. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και την μεγάλη μου θλίψη στις οικογένειες των θυμάτων και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ για το τραγικό αυτό δυστύχημα» έγραψε ο υπουργός Υγείας στην ανάρτησή του.

