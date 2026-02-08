RSV: Αυξάνεται η διασπορά – «Καμπανάκι» από τους επιστήμονες για τις επόμενες εβδομάδες

Ενώ οι περισσότερες συζητήσεις για τις αναπνευστικές λοιμώξεις επικεντρώνονται στη γρίπη και την COVID‑19, τα πιο «μικρά γράμματα» στην τελευταία εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ για την περίοδο 26 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2026 δείχνουν ότι ένας άλλος ιός, ο RSV (Αναπνευστικός Συγκυτιακός Ιός), αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή των επόμενων εβδομάδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου Sentinel και των εργαστηριακών αναλύσεων, η θετικότητα του ιού RSV εμφανίζει άνοδο, ιδιαίτερα στα παιδιά κάτω των 5 ετών, αλλά και σε ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Η τάση αυτή δεν είναι απλώς μια εβδομαδιαία διακύμανση, σύμφωνα με τους ειδικούς και τον ΕΟΔΥ.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι πρόκειται για σταθερή αύξηση, η οποία μπορεί να μεταφραστεί σε μεγαλύτερη πίεση στα νοσοκομεία, ειδικά σε παιδιατρικά τμήματα και μονάδες φροντίδας ευάλωτων ενηλίκων.

Παράλληλα, η έκθεση δείχνει ότι οι εισαγωγές λόγω RSV παραμένουν σταθερές στα νοσοκομεία, χωρίς δραματική αύξηση, ενώ τα σοβαρά περιστατικά με νοσηλεία σε ΜΕΘ παραμένουν περιορισμένα.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αύξηση της θετικότητας σε κοινότητα και νοσοκομειακά περιβάλλοντα είναι πρόδρομος πιθανών μελλοντικών νοσηλειών, καθώς ο RSV έχει γνωστή τάση να προκαλεί σοβαρή αναπνευστική νόσο σε ευάλωτα άτομα, δηλαδή μωρά και ηλικιωμένους.

RSV: Γεωγραφική κατανομή

Η γεωγραφική κατανομή δείχνει ότι η κυκλοφορία του ιού είναι εντονότερη σε αστικές περιοχές με υψηλή συγκέντρωση παιδιών σε παιδικούς σταθμούς και σχολεία. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για συρροές σε συγκεκριμένες μονάδες ή νοσοκομεία, αλλά οι επιστήμονες συστήνουν επαγρύπνηση, ιδιαίτερα στις περιοχές αυτές.

Το μήνυμα προς τους πολίτες είναι σαφές: ενώ οι κύριες ιογενείς λοιμώξεις φαίνεται να υποχωρούν, ο RSV συνεχίζει να κυκλοφορεί και να αυξάνει τη θετικότητά του, και γι’ αυτό οι γονείς μικρών παιδιών και οι ηλικιωμένοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η τήρηση των βασικών μέτρων υγιεινής, η αποφυγή επαφής με άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης και η έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής φροντίδας σε περίπτωση επιδείνωσης συμπτωμάτων παραμένουν τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία προστασίας.

Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες για την παρακολούθηση του RSV στην κοινότητα και στα νοσοκομεία. Οι ειδικοί του ΕΟΔΥ τονίζουν ότι η τακτική επιτήρηση και η έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών είναι καθοριστικής σημασίας για να αποφευχθεί αιφνίδια επιβάρυνση του συστήματος υγείας.

Τι είναι ο ιός RSV

Ο RSV, ή Αναπνευστικός Συγκυτιακός Ιός, είναι ένας ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό σύστημα και είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος στα παιδιά κάτω των 5 ετών.

Στους περισσότερους ενήλικες προκαλεί συμπτώματα παρόμοια με κοινό κρυολόγημα — καταρροή, βήχα, πυρετό — αλλά σε βρέφη, νήπια, ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία ή βρογχιολίτιδα.

Η μετάδοσή του γίνεται από και άμεση επαφή, και η κυκλοφορία του εμφανίζει συνήθως εποχικότητα τους χειμερινούς μήνες.

Παρά την κοινή του παρουσία, η σημασία του δεν είναι πάντα εμφανής γιατί τα περιστατικά συχνά δεν καταγράφονται με την ίδια ένταση όσο η γρίπη ή η COVID‑19. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι η σταθερή ή αυξανόμενη θετικότητα του RSV στην κοινότητα αποτελεί πρόδρομο πιθανών αυξήσεων σε νοσηλείες, γι’ αυτό και η παρακολούθηση και τα μέτρα πρόληψης παραμένουν κρίσιμα.

Προσοχή στα προληπτικά μέτρα: Καθαρά χέρια, αποφυγή στενής επαφής με άρρωστα άτομα και άμεση ιατρική αξιολόγηση αν εμφανιστούν συμπτώματα, μπορεί να κάνουν τη διαφορά.