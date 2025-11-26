Σαλαμίνα: Μίσος και προσωπικές διαφορές «βλέπουν» οι Αρχές πίσω από τη δολοφονίας της 75χρονης από τη νύφη της

Πίστεψε ότι είχε καταστρώσει και εκτελέσει το τέλειο έγκλημα. Η 46χρονη, που δολοφόνησε την πεθερά της στη Σαλαμίνα, μπλόκαρε τις κάμερες, πάρκαρε το αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του πατέρα της, αρκετά μέτρα μακριά από το σπίτι, φόρεσε γάντια και full face κουκούλα, ενώ γνώριζε ότι τη συνομιλία με το θύμα της, την καταγράφει η κάμερα και γι’ αυτό μίλαγε χαμηλόφωνα και με αλλαγμένη τη φωνή.

Μάλιστα, φρόντισε μετά την αποτρόπαια δολοφονία να εμφανίζεται συντετριμμένη, να είναι στο πλευρό των παιδιών της άτυχης 75χρονης, ενώ έπλυνε και εξαφάνισε τα ρούχα που χρησιμοποίησε για να ληστέψει και να δολοφονήσει την πεθερά της στο σπίτι της στη Σαλαμίνα. Όμως ο σχεδιασμός της αποδείχθηκε πρόχειρος και τα 40 λεπτά που έμεινε μέσα στο σπίτι προκειμένου να βασανίσει τη γυναίκα για να της αποκαλύψει που κρύβει τα χρήματα πρόδωσε το σχέδιο της.

Τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών, μετά τη λύση του γρίφου της Σαλαμίνας, ψάχνουν και ένα ακόμη ενδεχόμενο…

Ο τρόπος και η μέθοδος που χρησιμοποίησε για να βασανίσει την πεθερά της, δείχνει μίσος και προσωπικά κίνητρα. Σαν να ήθελε να τη δολοφονήσει αργά και βασανιστικά για τους δικούς της λόγους.

Μάλιστα, από ότι φαίνεται είχε σχεδιάσει τι θα υποστηρίξει αν τη συλλάβουν αστυνομικοί. Έπλασε λοιπόν μια ιστορία περί δήθεν αναγνώρισης της από την ηλικιωμένη, ενώ φρόντισε να υπερτονίσει τον εθισμό της στο τζόγο.

Μία ιστορία που σε κάποια σημεία απέχει πολύ από τα πραγματικά γεγονότα. Και αυτό γιατί η θεωρία της παρουσιάζει πολλά κενά. Συγκεκριμένα:

Πρώτον. Η 46χρονη γνώριζε το σημείο που κρύβει τα χρήματα της η ηλικιωμένη γυναίκα τα χρήματα (σε ένα βάζο στη βιβλιοθήκη). Συνεπώς δεν είχε κανένα λόγο να τη βασανίσει, ενώ χρυσαφικά και κοσμήματα υπήρχαν στο σημείο που τα έκρυβε η πεθερά της, χωρίς όμως αυτή τη φορά να τα πάρει και να εξαφανιστεί.

Δεύτερον. Το αφήγημα που παρουσιάζει ότι φοβήθηκε πως την αναγνώρισε η πεθερά της καταρρίπτεται από τα ηχητικά ντοκουμέντα που δείχνουν ότι η ηλικιωμένη, όχι μόνο δεν αναγνώρισε τη νύφη της, αλλά πίστευε πως ο άνθρωπος που τη βασανίζει δεν είναι γυναίκα γι’ αυτό την αποκαλούσε «αγόρι μου».

Τρίτον. Τα αίματα από το βασανιστικό θάνατο της πεθεράς της ουσιαστικά την κάρφωσαν. Η σορός βρέθηκε μέσα σε μία λίμνη αίματος στην κρεβατοκάμαρα της μονοκατοικίας, το μαχαίρι και το μπουκάλι ήταν μέσα στα αίματα, ενώ τα γάντια που φορούσε και πίστεψε ότι προστατεύουν από το να αφήσει τα ίχνη της ουσιαστικά την πρόδωσαν. Και αυτό γιατί πότισαν με αίμα τα δάχτυλά της και έτσι όταν έπιασε το τιμόνι από το μαύρο Skoda για να φύγει πιστεύοντας ότι δεν αφήνει ίχνη, αυτά αποτυπώθηκαν στο τιμόνι και το λεβιέ ταχυτήτων.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο τρόπος που δολοφόνησε η 47χρονη πεθερά της δείχνει μίσος και προσωπικά κίνητρα. Όπως λένε μαρτυρίες οι σχέσεις των δύο γυναικών δεν ήταν καλές η 75χρονη πίστευε πως η νύφη της είναι ένα επικίνδυνο άτομο και γι’ αυτό και είχε πει πολλές φορές στα παιδιά της να είναι προσεκτικοί μαζί της.

Ίσως λένε οι αναλυτές το κίνητρο της δολοφονίας να μην ήταν μόνο η ληστεία αλλά και οι προσωπικές διαφορές πού είχε η νύφη με την πεθερά και θέλησε να τις λύσει για πάντα «σβήνοντας» την άτυχη γυναίκα από τον χάρτη.

Την Παρασκευή η απολογία της 46χρονης

Είκοσι λεπτά πριν τις 10 έφτασε στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά η 46χρονη υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Την συνόδευε η αστυνομικός των Ανθρωποκτονιών που είχε συνοδεύσει και την Ειρήνη Μουρτζούκου κατά τη μεταγωγή της.

Η 46χρονη ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.