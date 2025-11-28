Σαλαμίνα: Στην ανακρίτρια Πειραιά η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της – Αποδοκιμάστηκε από πολίτες

Στα δικαστήρια Πειραιά έφτασε το πρωί της Παρασκευής (28.11.25) για να απολογηθεί στην ανακρίτρια η 46χρονη που ομολόγησε τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα.

H 46χρονη που ομολόγησε τη δολοφόνησε την πεθερά της στη Σαλαμία έφτασε στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά έφτασε λίγο πριν τις 08:00 το πρωί.

Η μεταγωγή της έγινε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ενώ συγκεντρωμένο πλήθος την αποδοκίμασε έντονα έξω από τα δικαστήριο.

Υπενθυμίζεται σε δήλωσή της η 46χρονη υποστήριξε πως είναι συντετριμμένη και ότι έχει μετανιώσει για το έγκλημα.

«Είμαι συντετριμμένη, δεν έχω το κουράγιο να μιλήσω. Απορώ πως έφτασα σε αυτό το σημείο. Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Θα πω όλη την αλήθεια. Ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Έμεινε στο αυτοκίνητο μισή ώρα πριν μπει στο σπίτι της 75χρονης σκεπτόμενη τι πάει να κάνει», δήλωσε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 την Πέμπτη.

Η 46χρονη φέρεται να υποστηρίζει πως το κίνητρο για την δολοφονία της πεθεράς της στη Σαλαμίνα ήταν η ληστεία, λόγω του εθισμού της στον τζόγο.