Σαλαμίνα: «Το παιδί μου ζει από θαύμα» λέει ο πατέρας 3χρονου κοριτσιού που βγήκε με δύσπνοια από πισίνα παιδότοπου λόγω έντονης μυρωδιάς χλωρίου

«Το παιδί μου ζει από θαύμα. Έκανε εμετό, είχε δύσπνοια και ζαλιζόταν. Κόντεψε να πεθάνει». Με αυτά τα λόγια ο πατέρας ενός τρίχρονου κοριτσιού που ήταν στην πισίνα της Σαλαμίνας, μιλάει στο newsit.gr και περιγράφει όλα όσα συνέβησαν σήμερα (28/8/26) το μεσημέρι.

Η περιγραφή του πατέρα για το συμβάν της Σαλαμίνας, είναι αναλυτική και σοκάρει. «Πήγαμε για μπάνιο στη Σαλαμίνα, σε έναν παιδότοπο που έχει και πισίνα στον ίδιο χώρο. Καθώς έκανε μπάνιο η γυναίκα μου με το παιδί μου μέσα στην πισίνα, εγώ ήμουν μέσα στο χώρο του καταστήματος και είχα πάει τουαλέτα. Τότε, άνοιξαν ένα φρεάτιο στη γωνία που ήταν στην πισίνα, ένα καπάκι, κάτι σαν μεταλλικό καπάκι και κάτι έκαναν».

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Και συνεχίζει: «Έκαναν εργασίες εκεί και όπως φαίνεται υπήρξε μία διαρροή… Απ’ ό,τι μου είπε η γυναίκα μου, αυτή η διαρροή πέρασε και στο νερό και στην ατμόσφαιρα. Το νερό ήταν κάπως περίεργο. Και αυτοί που κολυμπούσαν εκεί, άρχισαν να έχουν ενοχλήσεις. Να τσούζει το δέρμα τους. Να καίει…».

«Το παιδί και η σύζυγος μου είχαν δύσπνοια. Έκαιγε το δέρμα και ο λαιμός τους»

«Στην αρχή, να σας πω, απ’ ό,τι μου είπαν άτομα που το είδαν, ότι ήταν σαν να έβγαινε από το σημείο που έκαναν τις εργασίες καπνός, ο οποίος μάλιστα, εξαπλώθηκε στο χώρο. Η γυναίκα μου και το παιδί μου, τριών ετών είχαν δύσπνοια και προσπαθούσαν να βγουν έξω. Όμως για να βγουν από την πισίνα έπρεπε να περάσουν δίπλα από το φρεάτιο, οπότε εισέπνευσαν ακόμα περισσότερο.

Βγήκαν έξω τρέχοντας, κατευθύνθηκαν προς το φράκτη του καταστήματος που ήταν δίπλα στο δρόμο για να μπορέσουν να πάρουν ανάσα. Εγώ βγαίνοντας από την τουαλέτα, είδα έναν χαμό, να φεύγουν όσοι ήταν στην πισίνα και γύρω από την πισίνα, να φεύγουν όλοι προς τα έξω. Και δεν κατάλαβα γιατί είχε φωνές. Εγώ ανέπνεα και ένιωθα σαν να καίγεται ο λαιμός μου. Το αέριο έκαιγε όλο το λαιμό μου.

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– Πόσα ήταν τα παιδιά στη πισίνα;

– Στην πισίνα να ήταν από ό,τι είδα περίπου 10 οικογένειες.

– Πόσα παιδάκια;

– Τα παιδάκια, σίγουρα, ήταν αρκετά, δηλαδή μαζί με το δικό μου παιδί παραπάνω από 10.

–Τι έλεγαν ότι καιγόταν το δέρμα τους;

– Ναι, ναι, εμένα μου είπε η γυναίκα μου οτι αισθάνονταν καψιμο στο δέρμα.

– Το παιδί και η σύζυγός σας, πώς είναι;

– Πήγαμε στο Κέντρο Υγείας στη Σαλαμίνα. Στο παιδί έκαναν εκεί ειδική μάσκα και μετά μας είπαν να πάμε σε νοσοκομείο για 24ωρη παρακολούθηση. Το παιδί το παρακολουθεί η παιδίατρος μας. Το είδε και τώρα θα το ξαναπάμε, γιατί έχει δύσπνοια. Έχει δύσπνοια και αυτή τη στιγμή και το παιδί ζαλίζεται. Είναι ζαλισμένο… Το παιδί μου ζει από θαύμα».

Η νομική άποψη

Ο δικηγόρος της οικογένειας κ. Αναστάσιος Ντούγκας μιλώντας στο newsit.gr τονίζει πως «Μεταβαίνουμε στο σημείο προκειμένου να διαπιστώσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πρώτο μας μέλημα είναι υγεία του παιδιού και της συζύγου του εντολέως μου».

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Αναστάσιος Ντούγκας

«Θα κινηθούμε νομικά και θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για αυτή την υπόθεση που έθεσε σε κίνδυνο ένα μικρό παιδί».