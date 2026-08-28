Σαλαμίνα: Τρία παιδάκια στο κέντρο υγείας – Κολυμπούσαν σε πισίνα παιδότοπου με έντονη μυρωδιά χλωρίου

Το σοβαρό αυτό περιστατικό έγινε γνωστό το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8/26) με τα τρία μικρά παιδιά να μεταφέρονται στο Κέντρο Υγείας με δυσφορία και αδιαθεσία, λόγω της έντονης μυρωδιάς από το χλώριο στην πισίνα παιδότοπου της Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό στην πισίνα έγινε στις 12.30 το μεσημέρι, στον παιδότοπο στη Σαλαμίνα. Τα παιδάκια που ένιωσαν αδιαθεσία είναι ηλικίας μόλις 3, 6 και 8 ετών.

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Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας ενώ η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 61 ετών υπεύθυνης της επιχείρησης και ενός 39χρονου από το Πακιστάν, που είχε αναλάβει τη συντήρηση της πισίνας.

Αυτό που εξετάζεται είναι μήπως υπήρξε κάποια διαρροή ή έγινε κακός υπολογισμός στην ποσότητα του χλωρίου που χρησιμοποιήθηκε κατά τη συντήρηση.