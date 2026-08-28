Ελλάδα

Φωτιά στη Χαλκιδική στην περιοχή Ανοιξιάτικα – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα
Φωτιά
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε σε δάσος στα Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής γύρω στις 4 το απόγευμα της Παρασκευής (28.08.2026). Ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Χαλκιδική κινητοποιήθηκαν και επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.

Από αέρος ρίψεις νερού κάνει ένα ελικόπτερο.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Αριστοτέλη.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

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