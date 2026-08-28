Φωτιά στη Χαλκιδική στην περιοχή Ανοιξιάτικα – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε σε δάσος στα Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής γύρω στις 4 το απόγευμα της Παρασκευής (28.08.2026). Ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Χαλκιδική κινητοποιήθηκαν και επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

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Συγκεκριμένα, επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.

Από αέρος ρίψεις νερού κάνει ένα ελικόπτερο.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Αριστοτέλη.

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Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.