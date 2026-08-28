Απάτη στην Περιφέρεια Κρήτης: Άρπαξαν 152.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς

Ηλεκτρονική απάτη στην Περιφέρεια Κρήτης. Άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν 152.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση.

Η Περιφέρεια Κρήτης έγινε στόχος απάτης με τους άγνωστους δράστες να μεταφέρουν περίπου 152.000 ευρώ μέσω δεκάδων συναλλαγών.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής για το ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος, τις προηγούμενες ημέρες, άγνωστοι απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω προηγούμενης εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους, σε ιστότοπο ο οποίος προσομοίαζε με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν.

Με τον τρόπο αυτό, συνολικό ποσό περίπου 152.000 ευρώ μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που έγιναν μεταμεσονύκτιες ώρες, σχετικά μικρού ποσού η καθεμία (κατακερματισμός – κατάτμηση – smurfing), μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που διατηρούν σε ελληνική τράπεζα.

Η αρμόδια Αρχή, διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα, εξακρίβωσε ότι το ποσό μεταφέρθηκε, σε ελάχιστο χρόνο, από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς, σε άλλους, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.

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Πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που ξεπερνά το μισό από το αρχικό ποσό που έκανε «φτερά».

Η σχετική έρευνα συνεχίζεται για ανάκτηση και των υπόλοιπων χρημάτων και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.