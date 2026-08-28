Πειραιάς: Χειροπέδες σε 19χρονο βρέθηκε με κοκαΐνη μέσα σε πλοίο στο λιμάνι

Οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν για κατοχή ναρκωτικών, έναν 19χρονο με πάνω από 100 γραμμάρια κοκαΐνης μέσα σε πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά.

Στελέχη του Λιμενικού, με τη συνδρομή του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, προχώρησαν σε έλεγχο 19χρονου μέσα σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στο κεντρικό λιμάνι Πειραιά.

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Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε νάιλον συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη σε μορφή «βράχου», συνολικού μικτού βάρους 103,5 γραμμαρίων, καθώς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Ακολούθησε νόμιμη έρευνα στην οικία του 19χρονου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου βρέθηκε και δεύτερο κινητό τηλέφωνο.

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, το οποίο κατάσχεσε την ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας και τις δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας.