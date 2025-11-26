Σαλαμίνα: Το σοκαριστικό ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας της 75χρονης – «Φύγε αγόρι μου, να με σκοτώσεις ήρθες;»

«Παγωμένη» παρακολουθεί όλη η χώρα την συγκλονιστική υπόθεση της δολοφονίας της ηλικιωμένης από τη Σαλαμίνα, την οποία ομολόγησε ότι σκότωσε η 46χρνη νύφη της επειδή είχε εθισμό με τον τζόγο και χρειαζόταν χρήματα.

Η 46χρονη υποστήριξε κατά την ομολογία της πως έφτασε στο έγκλημα της Σαλαμίνας επειδή νόμιζε ότι η πεθερά της την αναγνώρισε. Από το ηχητικό ντοκουμέντο όμως, που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, κάτι τέτοιο δεν προκύπτει, αφού η άτυχη 75χρονη πριν την δολοφονία, πίστευε πως απέναντί της βρισκόταν ένας άντρας κουκουλοφόρος.

Το Live News παρουσίασε σήμερα (26.11.2025) απόσπασμα από όσα έλεγε η ηλικιωμένη λίγο πριν δολοφονηθεί.

«Α, εκεί πέρα έχει εκεί, εκεί που είναι οι ρόδες, εκεί είναι η τράπεζα, πάρ ΄την και φύγε παιδί μου, έλα, δεν σε είδα, δεν σε ξέρω, φύγε αγάπη μου, να με σκοτώσεις ήρθες;», ακούγεται να λέει η ηλικιωμένη λίγο πριν δολοφονηθεί άγρια από την 46χρονη νύφη της.

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης, οι «ρόδες» είναι ένα τροχήλατο τραπέζι όπου έχει τα τιμαλφή και τα χρήματα.

Ο διάλογος της ηλικιωμένης με τη νύφη της την ώρα της δολοφονίας:

46χρονη νύφη: (με βαριά φωνή) Πού είναι τα λεφτά, δώσε μου τα λεφτά!

(με βαριά φωνή) Πού είναι τα λεφτά, δώσε μου τα λεφτά! 75χρονη πεθερά: Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μην μου κάνεις κακό.

Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μην μου κάνεις κακό. 46χρονη νύφη: Πού είναι τα λεφτά;

Πού είναι τα λεφτά; 75χρονη πεθερά: Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μην μου κάνεις κακό. Πάρε τα λεφτά και φύγε.

Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μην μου κάνεις κακό. Πάρε τα λεφτά και φύγε. 46χρονη νύφη: …

… 75χρονη πεθερά: Αγόρι μου δεν έχεις μάνα;

Αγόρι μου δεν έχεις μάνα; 46χρονη νύφη: …

… 75χρονη πεθερά: Τι θέλεις να με σκοτώσεις; Πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω…

Τι υποστήριζε η 46χρονη πριν και μετά τη δολοφονία

Υπενθυμίζεται ότι το θύμα, που είχε σοβαρά κινητικά προβλήματα, εντοπίστηκε με πολλαπλά τραύματα σε κεφάλι, λαιμό και θώρακα από χτυπήματα με μπουκάλι και μαχαίρι.

Όπως ανέφερε η 46χρονη κατηγορούμενη στους αστυνομικούς, κίνητρο για το έγκλημα ήταν τα χρήματα που υπήρχαν στο σπίτι της πεθεράς της. Μέχρι σήμερα πάντως δεν έχει διαπιστωθεί αν τελικά έφυγε από το διαμέρισμα με μετρητά και κοσμήματα, εκείνη τη νύχτα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι υπήρχαν περίπου 8.000 ευρώ, τα οποία πλέον είναι άφαντα.

«Ναι, εγώ το έχω κάνει. Έχω μετανιώσει σας λέω, δεν ξέρω γιατί το έκανα. Μετά από όλο αυτό πήγα σε ψυχίατρο και πλέον παίρνω φάρμακα. Αφού δεν βρήκα τα λεφτά και σιγουρεύτηκα ότι η πεθερά μου πέθανε, βγήκα από το σπίτι. Πήδηξα από το παράθυρο και μπήκα στο αμάξι», υποστήριξε η 46χρονη.

Ωστόσο, λίγο μετά τη δολοφονία, η 46χρονη έλεγε: «Είμαι ταραγμένη και συγκλονισμένη. Έστειλα μήνυμα στην πεθερά μου το πρωί: ‘’Καλημέρα’’. Δεν μου απάντησε και μου φάνηκε περίεργο, αν και γενικά αργούσε να μας απαντήσει. Ήμουν από τους πρώτους ανθρώπους που ενδιαφέρθηκα για το αν έχει συμβεί κάτι. Φτάσαμε με την κόρη της στις 18:00 στο σπίτι. Υπήρχε αναστάτωση. Θυμάμαι ότι έπιασα κάποια πράγματα. Τρόμαξα και πανικοβλήθηκα. Είδα μια τσάντα πάνω στο κρεβάτι και την πέταξα κάτω. Δεν ξέρω τι είχε μέσα».

Οι υποψίες και το ύποπτο ξέσπασμα

Από την άλλη πλευρά, νέα μαρτυρία στο Live News ανέφερε πως από την αρχή η 46χρονη ήταν ύποπτη, αφού είχε ένα περίεργο ξέσπασμα και στην κηδεία της πεθεράς της, την οποία η ίδια τελικά είχε δολοφονήσει.

«Τον τελευταίο καιρό η 46χρονη δεν είχε καλές σχέσεις με την γιαγιά. Ο μόνος από την οικογένεια που θα μπορούσε να φτάσει σε αυτό το σημείο ήταν αυτή. Η γιαγιά είχε πει σε κάποιους από την οικογένεια: ”Να την προσέχετε την νύφη μου”. Μετά το φονικό όταν έλεγαν στον γιο της νεκρής: ”Ρε συ μήπως το έχει κάνει η γυναίκα σου;”».

«Αυτός απαντούσε: ”Ρε πάτε καλά; Τι πράγματα είναι αυτά; Αυτά τα λένε οι δημοσιογράφοι για να μας αποπροσανατολίζουν. Η γυναίκα μου την αγαπούσε τη μαμά”. Η 46χρονη δεν είχε προστριβές με την ηλικιωμένη, απλώς δεν την συμπαθούσε», ανέφερε ένας μάρτυρας που γνώριζε την οικογένεια.

Σύμφωνα με μία ακόμη μαρτυρία: «Κάποια στιγμή στην κηδεία η 46χρονη, ενώ είναι ψυχρή, κάνει ένα μεγάλο ξέσπασμα. Εκείνη τη στιγμή, κοιτάχτηκαν μεταξύ τους όλοι και αναρωτήθηκαν τι έπαθε ξαφνικά. Έκανε πολλή εντύπωση το ξέσπασμα. Είχαν βάλει από τις πρώτες ημέρες στο στόχαστρο την νύφη οι αστυνομικοί. Και αυτό που την είχε καταστήσει ύποπτη ήταν από τη μία ο τζόγος, αλλά και το ότι ήταν ένα από τα πρόσωπα που ήξερε για τα χρήματα».