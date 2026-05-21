Κρήτη: Οικογενειακή υπόθεση η διακίνηση ναρκωτικών για τις τρεις συμμορίες – Οι συνομιλίες που «έκαψαν» τον 43χρονο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Με προπηλακισμούς και πετροπόλεμο «υποδέχθηκαν» τους δεκάδες αστυνομικούς στα Ζωνιανά της Κρήτης, για τη σύλληψη μελών οικογενειών – εγκληματικών οργανώσεων που κατηγορούνται για όπλα, ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πάνω από 200 αστυνομικοί εξαπολύθηκαν σήμερα (21.05.2026) σε 3 νομούς της Κρήτης για την εντοπισμό και την σύλληψη των 76 κατηγορουμένων, μεταξύ αυτών, μέλη 3 διαφορετικών οικογενειών. Οι αρχές, μέχρι και νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης προχώρησαν σε 16 συλλήψεις και στην κατάσχεση όπλων, ναρκωτικών και 13 οχημάτων ενώ η ΑΑΔΕ δέσμευσε πάνω από 50 τραπεζικούς λογαριασμούς.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Συνολικά έρευνες έγιναν σε 22 σπίτια και ποιμνιοστάσια στα Ζωνιανά Ρεθύμνου, στο Μαλεβίζι και Καλό Χωριό Ηρακλείου και στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου.

Στα Ζωνιανά ωστόσο, κάτοικοι όταν είδαν στους αστυνομικούς και αντιλήφθηκαν τα όσα θα γίνονταν, ξεκίνησαν πετροπόλεμο για να τους απωθήσουν.

Ο «πυρήνας» της δικογραφίας, αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών με επίκεντρο δύο εγκληματικές οργανώσεις με οικογενειακό χαρακτήρα και κοινό συνδετικό κρίκο έναν 21χρονο, ο οποίος φέρεται να έχει ενεργό ρόλο και στις δύο ομάδες.

Σχετικά με την εμπλοκή τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η έρευνα έδειξε διαλόγους – «φωτιά» από έναν κτηνοτρόφο που έψαχνε ζώα ώστε να καλύψει τον αριθμό που είχε δηλώσει ψευδώς για να πάρει επιδότηση.

Η ογκωδέστατη δικογραφία αριθμεί χιλιάδες σελίδες και περιλαμβάνει περισσότερους από 70 κατηγορούμενους.

Πατέρες, μητέρα και αδέλφια μεταξύ των κατηγορούμενων

Η πρώτη οικογένεια

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, από την πρώτη οικογένεια – εγκληματική οργάνωση κατηγορούνται 2 αδέλφια ηλικίας 21 και 27 χρόνων, ο 48χρονος πατέρας τους και ακόμη 2 21χρονοι Κρητικοί.

Ο ένας από τους 21χρονους είναι και ο συνδετικός κρίκος με την δεύτερη εγκληματική ομάδα.

Ως βασικοί κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών εμφανίζονται ο πατέρας και οι δύο γιοι, οι οποίοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, προμηθεύονταν ποσότητες κοκαΐνης, κυρίως από τον 21χρονο, που φέρεται να έχεις διασυνδέσεις με τη δεύτερη ομάδα.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως τα μέλη της οικογένειας χώριζαν τις ποσότητες κοκαΐνης σε διαφορετικές συσκευασίες και είτε τις έκρυβαν σε σπίτι στην περιοχή του Γαζίου είτε σε υπαίθρια σημεία, ανάλογα με τις ανάγκες διακίνησης.

Κατηγορούνται για τουλάχιστον 108 αγοραπωλησίες κοκαΐνης σε περίπου 60 διαφορετικά πρόσωπα.

Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν και κοινό «επιχειρησιακό» κινητό τηλέφωνο, προκειμένου να αποφεύγουν την έκθεση των προσωπικών τους αριθμών.

Η δεύτερη οικογένεια

Στην δεύτερη οργάνωση από την άλλη, συμμετείχαν ο 21χρονος (που έχει διασυνδέσεις και με την πρώτη οικογένεια, ο 53χρονος πατέρας του, η 55χρονη μητέρα του, ο 22χρονος αδελφός του και ακόμη 2 Κρητικοί ηλικίας 19 και 21 χρόνων.

Η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιούνταν κυρίως στις περιοχές της Αγίας Πελαγίας, της Αχλάδας, του Γαζίου και σε περιοχές της πόλης του Ηρακλείου.

Κατά την ΕΛΑΣ, στη δράση της αποδίδονται τουλάχιστον 30 αγοραπωλησίες ναρκωτικών.

Έψαχναν ζώα για να καλύψουν τα ίχνη τους

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ξεχωριστό κεφάλαιο που αφορά υπόθεση φερόμενης απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένας 43χρονος από τα Ζωνιανά και η 35χρονη σύζυγός του δήλωσαν ψεύτικο αριθμό ζώων στην κατοχή της γυναίκας, ώστε να μην χαθεί ή επιστραφεί η επιδότηση για το 2025.

Κατά τη δικογραφία, η 35χρονη είχε δηλώσει περισσότερα από 800 ζώα, τα οποία όμως φέρεται να μην είχε στην πραγματικότητα.

Όταν ενημερώθηκαν για επικείμενο έλεγχο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο 43χρονος φέρεται να ξεκίνησε επαφές με άλλους κτηνοτρόφους προκειμένου να εξασφαλίσει τα ζώα που του έλειπαν.

Αυτή ήταν και η συνομιλία που τον «έκαψε».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οργανώθηκε ολόκληρη επιχείρηση μεταφοράς «δανεικών» ζώων λίγο πριν από τον έλεγχο.

Στη δικογραφία αναφέρεται ακόμη ότι κτηνοτρόφος από την περιοχή των Γουβών φέρεται να παραχώρησε στον 43χρονο τόσο το κοπάδι του όσο και το ποιμνιοστάσιό του, προκειμένου να παρουσιαστούν ως περιουσιακά στοιχεία της 35χρονης.

Τελικά, σύμφωνα με την έρευνα, ο έλεγχος δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς ο 43χρονος δεν εμφανίστηκε εγκαίρως στο προκαθορισμένο ραντεβού, με αποτέλεσμα οι ελεγκτές να αποχωρήσουν.

