Σάμος: «Άρχισε να μου μιλά για θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο» – Η κατάθεση μαθητή για τον γυμνασιάρχη που κατηγορείται για βιασμό ανηλίκων

Σοκάρει η κατάθεση μαθητή για τον 47χρονο γυμνασιάρχη και δάσκαλος χορού στη Σάμο, ο οποίος προφυλακίστηκε και κατηγορείται για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων. «Μου είπε ότι πρέπει να έχω ανοιχτό μυαλό», αποκαλύπτει, μεταξύ άλλων, ο μαθητής.

Στην κατάθεσή του το αγόρι λέει για τον γυμνασιάρχη στη Σάμο, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων ότι αυτά που βίωσε στην ηλικία των 14 ετών θα τα θυμάται για πάντα με αποτροπιασμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μου ζήτησε να βγούμε μόνοι μας και από την πρώτη κιόλας συνάντηση. Άρχισε να μιλά για θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τη δεύτερη φορά που συναντηθήκαμε μου ζήτησε συγκεκριμένα πράγματα λέγοντάς μου πρέπει να έχεις ανοιχτό μυαλό», ανέφερε το ανήλικο θύμα του κατηγορούμενου.

Άλλος ανήλικος αποκάλυψε ότι βιάστηκε από τον εκπαιδευτικό στα 15 του χρόνια.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν πολλές καταθέσεις παιδιών, ενώ οι Αρχές πιστεύουν ότι υπάρχουν και άλλα ανήλικα θύματα του γυμνασιάρχη, τα οποία δεν έχουν ακόμα αποκαλύψει όσα έχουν συμβεί.