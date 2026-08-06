Ελλάδα

Σαμοθράκη: Δραματική διάσωση 15χρονης που τραυματίστηκε στο κεφάλι σε δύσβατη περιοχή

Η ανήλικη κάλεσε το 112 και εντοπίστηκε μέσω γεωεντοπισμού, με οκτώ πυροσβέστες να τη μεταφέρουν με φορείο σε ασφαλές σημείο, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Η διάσωση της κοπέλας
Photo / thesspost
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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης 06.08.2026 στη Σαμοθράκη, όταν στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης για μια 15χρονη που είχε τραυματιστεί σε δύσβατη περιοχή στη θέση Γριά Βάθρα. Η ανήλικη βρισκόταν σε σημείο όπου η πρόσβαση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, γεγονός που έκανε την κινητοποίηση των Αρχών ακόμη πιο απαιτητική.

Η διάσωση στη Σαμοθράκη ξεκίνησε αμέσως μόλις η 15χρονη κάλεσε το 112 και ζήτησε βοήθεια. Χάρη στον άμεσο γεωεντοπισμό του σημείου όπου βρισκόταν, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έστειλε στο σημείο οκτώ πυροσβέστες για να τη βρουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Οι διασώστες κατάφεραν να εντοπίσουν την ανήλικη, η οποία είχε τραυματιστεί στο κεφάλι. Αφού της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, τη σταθεροποίησαν και την τοποθέτησαν προσεκτικά σε φορείο, ώστε να μπορέσουν να τη μεταφέρουν με ασφάλεια μέσα από το δύσβατο μονοπάτι.

Έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες, οι πυροσβέστες μετέφεραν τη 15χρονη σε σημείο όπου μπορούσε να προσεγγίσει ασθενοφόρο. Εκεί την παρέλαβε πλήρωμα του ΕΚΑΒ για να τη μεταφέρει σε υγειονομική μονάδα.

Η διάσωση της κοπέλας

Η περιπέτεια της ανήλικης είχε αίσιο τέλος χάρη στην άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων και στον γρήγορο εντοπισμό της μέσω του 112. Η έγκαιρη επέμβαση αποδείχθηκε καθοριστική, ώστε να λάβει γρήγορα την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

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