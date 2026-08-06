Ελλάδα

Σκιάθος: Μητέρα ήπιε αλκοόλ με την 15χρονη κόρη της – Μέθυσε και προκάλεσε επεισόδια

Έσπαγε ό,τι έβρισκε μπροστά της
Σκιάθος
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Η 39χρονη Βρετανίδα τουρίστρια και η 15χρονη κόρη της, είχαν πάει το πρωί της Τετάρτης (06.082026) εκδρομή με τουριστικό καράβι στη Σκιάθο και αφού κατανάλωσαν αλκοόλ, όταν επέστρεψαν τα ξημερώματα στο ξενοδοχείο τους, άρχισε να σπάει ό,τι έβρισκε μπροστά της, σύμφωνα με το gegonota.news.gr.

Οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου κάλεσαν την αστυνομία και αστυνομικοί συνόδευσαν την 39χρονη Βρετανίδα μαζί με την 15χρονη στο Κέντρο Υγείας στη Σκιάθο.

Εκεί, όμως, υπήρξε δεύτερος γύρος από τη μεθυσμένη Βρετανίδα, η οποία άρχισε να κλωτσάει και να σπάει ό,τι έβρισκε μπροστά της.

Κατά πληροφορίες, δε, η 39χρονη αντιστάθηκε σθεναρά στην προσπάθεια αστυνομικού να την συγκρατήσει και να την σταματήσει, αντιστεκόμενη στη σύλληψή της.

Σε βάρος της 39χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση, διατάραξη της λειτουργίας Υπηρεσίας και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

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