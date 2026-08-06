Ελλάδα

Τροχαίο στον Κηφισό στο ύψος του ΣΕΦ – Καθυστερήσεις προς Πειραιά

Χωρίς τραυματισμούς η σύγκρουση κοντά στη συμβολή με τη Λεωφόρο Ποσειδώνος - Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα προς Λαμία
Τροχαίο στον Κηφισό στο ύψος του ΣΕΦ – Καθυστερήσεις προς Πειραιά
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Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (06.08.2026) στον Κηφισό, στο ύψος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά και κοντά στη συμβολή με τη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το τροχαίο στον Κηφισό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το περιστατικό, ωστόσο, προκάλεσε καθυστερήσεις, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες προς τον Πειραιά.

Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία.

kinisi troxaio

Τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος του Αιγάλεω και εκτείνονται έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις.

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