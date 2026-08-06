Τροχαίο στον Κηφισό στο ύψος του ΣΕΦ – Καθυστερήσεις προς Πειραιά

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (06.08.2026) στον Κηφισό, στο ύψος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά και κοντά στη συμβολή με τη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το τροχαίο στον Κηφισό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το περιστατικό, ωστόσο, προκάλεσε καθυστερήσεις, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες προς τον Πειραιά.