Ελλάδα

Φωτιά στην Σκύρο στην περιοχή Κολυμπάδα: Επιχειρούν 4 αεροσκάφη

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ
Φωτιά στη Σκύρο
Φωτιά στη Σκύρο / evima.gr
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (06.08.2026) στην Σκύρο για φωτιά στο Νότιο μέρος κοντά σε παραλία του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr η πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην παραλία Κολυμπάδα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, ενώ το μέτωπο κινείται προς τη θάλασσα, γεγονός που έχει συμβάλει στη βελτίωση της συνολικής εικόνας.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας του νησιού της Σκύρου και επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και τέσσερα αεροσκάφη, ενώ έχει ζητηθεί η ενίσχυσή τους.

Έτσι, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Κύμης 25 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 20ής ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει ο δήμος Σκύρου με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

skyros fotia

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Ευβοίας.

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