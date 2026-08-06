Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά στη Χαλκιδική στην περιοχή του Πόρτο Καρράς

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (06.08.2026) σε χαμηλή βλάστηση στην τοποθεσία Πόρτο Καρράς στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στο Πόρτο Καρράς επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σιθωνίας.

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Πολύ άμεσα και μάλιστα μέσα σε 15 λεπτά οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.