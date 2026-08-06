Ελλάδα

Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά στη Χαλκιδική στην περιοχή του Πόρτο Καρράς

Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σιθωνίας
Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ακραίφνιο Βοιωτίας,επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση, Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
Πυροσβεστικό όχημα / Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (06.08.2026) σε χαμηλή βλάστηση στην τοποθεσία Πόρτο Καρράς στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στο Πόρτο Καρράς επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σιθωνίας.

Πολύ άμεσα και μάλιστα μέσα σε 15 λεπτά οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

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