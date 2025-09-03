Σαμοθράκη: Η στιγμή που από τα τουρκικά αλιευτικά πέφτουν πυροβολισμοί στον αέρα για να τρομάξουν οι Έλληνες ψαράδες

Στιγμές αγωνίας έζησαν Έλληνες ψαράδες κατά τη διάρκεια σκηνικού έντασης με τουρκικά αλιευτικά στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης, τη νύχτα της Τρίτης (2.9.25).

Όπως καταγγέλλουν οι Έλληνες ψαράδες, οι Τούρκοι συνάδελφοί τους έριξαν πυροβολισμούς στον αέρα, προκειμένου να τους τρομάξουν και να τους αναγκάσουν να απομακρυνθούν από τη θαλάσσια περιοχή της Σαμοθράκης.

Σε βίντεο που έχει ανέβει στο Facebook καταγράφεται η στιγμή των πυροβολισμών στον αέρα από επιβαίνοντα σε τουρκικό αλιευτικό.

Σύμφωνα με όσα είπε στη voria.gr ο πρόεδρος των Γρι-Γρι Καβάλας και αντιπρόεδρος της Ένωσης Γρι-Γρι Ελλάδας, Γιάννης Μανιός, «τις τελευταίες μέρες τα τουρκικά αλιευτικά έφτασαν ακόμη και 4-6 μίλια από τις ακτές της Σαμοθράκης. Απόψε το βράδυ, ένας μεγάλος αριθμός τουρκικών σκαφών βγήκε πάλι για ψάρεμα και 20 δικά μας σκάφη πήγαν να διαμαρτυρηθούν. Εκεί οι ψαράδες μας δέχτηκαν ύβρεις, απειλές, ακόμη και πυροβολισμούς στον αέρα». Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ακολούθησε ένταση μεταξύ των δύο πλευρών και για αρκετά λεπτά της ώρας, γύρω στις 22.00 το βραδυ της Τρίτης η κατάσταση ήταν έκρυθμη. Για να έχουν πειστήρια οι Έλληνες ψαράδες βιντεοσκοπούσαν το συμβάν, ενώ όπως αναφέρουν παρότι ενημέρωσαν τις αρχές, κανείς δεν έσπευσε στο σημείο.