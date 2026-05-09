Λευκάδα: Εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά στο θαλάσσιο drone – «Είχε δύο μπροστινούς αισθητήρες σπασμένους»

Με ελεγχόμενη έκρηξη οι αρχές προχώρησαν στην εξουδετέρωση των εκρηκτικών που εντοπίστηκαν σε θαλάσσιο drone στην Λευκάδα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το θαλάσσιο drone το οποίο εντοπίστηκε με 100 κιλά εκρηκτικά στη Λευκάδα, εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού.

Παράλληλα, ειδικά κλιμάκια πυροτεχνουργών του Πολεμικού Ναυτικού εξετάζουν λεπτομερώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του drone, καθώς και την ταυτότητα και την προέλευσή του.

Το drone βρέθηκε κρυμμένο μέσα σε σπηλιά του νησιού και έφερε περίπου 100 κιλά εκρηκτικών τοποθετημένα σε βαρέλι.

Το ύποπτο σκάφος εντόπισαν δύο ψαράδες στη θαλάσσια περιοχή της Βασιλικής, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις λιμενικές αρχές της Λευκάδας και του Νυδριού.

Αρχικά ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι της περιοχής και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πλατυγιάλι Αστακού, όπου συνεχίζονται οι έρευνες και οι τεχνικοί έλεγχοι.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος των λιμενεργατών Λευκάδας, Στάθης Βασιλάτος, τόνισε πως οι αρχές έφτασαν γρήγορα στο σημείο και έδωσαν οδηγίες να τηρηθεί απόσταση ασφαλείας και να μην επιχειρηθεί καμία παρέμβαση στο αντικείμενο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, το θαλάσσιο drone φαίνεται πως διέθετε δυνατότητα αυτόνομης πλοήγησης, με ενσωματωμένες μπαταρίες και σύστημα GPS.

Όπως περιέγραψε, στο κεντρικό του τμήμα υπήρχε κάμερα υψηλής ανάλυσης, ενώ έφερε και δύο πάνελ που εκτιμάται ότι σχετίζονται με το σύστημα πλοήγησης. Το σκάφος ήταν μαύρου χρώματος, χαμηλού προφίλ και κινούνταν περίπου ένα μέτρο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, γεγονός που δυσχέραινε τον εντοπισμό του κατά τις νυχτερινές ώρες.

Ο ίδιος θεωρεί πιθανό το ενδεχόμενο το drone να έχασε το σήμα GPS ή να επηρεάστηκε από τις καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί ανεξέλεγκτα προς τα βράχια της περιοχής.

Παράλληλα, ανέφερε ότι στο μπροστινό μέρος υπήρχαν τρεις αισθητήρες, εκ των οποίων οι δύο ήταν σπασμένοι όταν βρέθηκε το drone, στοιχείο που —όπως είπε— ενισχύει το σενάριο πρόσκρουσης και απώλειας προσανατολισμού.

Στο «μικροσκόπιο» το λογισμικό και οι πιθανοί στόχοι

Η υπόθεση του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών εξειδικευμένων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του παραπέμπουν —σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις— σε πλατφόρμα στρατιωτικής ή παραστρατιωτικής χρήσης.

Όπως αναφέρει το onalert.gr, οι έρευνες επικεντρώνονται σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά το λογισμικό και τη λεγόμενη «ψηφιακή μνήμη» του drone, από όπου οι ειδικοί επιχειρούν να αντλήσουν στοιχεία για τη διαδρομή, τον τρόπο λειτουργίας και ενδεχόμενες εντολές που είχαν προγραμματιστεί. Ο δεύτερος άξονας αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό του σκάφους, όπως οι αισθητήρες, τα συστήματα επικοινωνίας, η πρόωση, οι πηγές ενέργειας, οι κεραίες και η εκρηκτική ύλη, αλλά και κάθε επιμέρους εξάρτημα που θα μπορούσε να αποκαλύψει τον κατασκευαστή ή τον τελικό χρήστη.

Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι το drone πιθανότατα έχασε την επαφή με τον χειριστή ή το κέντρο ελέγχου που το κατηύθυνε, με αποτέλεσμα να κινηθεί ανεξέλεγκτα μέχρι να καταλήξει στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι αυτό δεν μειώνει τη σοβαρότητα του περιστατικού· αντίθετα, εντείνει τον προβληματισμό γύρω από την προέλευση και την αποστολή του.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ανάλυση του εκρηκτικού φορτίου. Οι ειδικοί εξετάζουν την ποιότητα και την ποσότητα της εκρηκτικής ύλης, καθώς και πιθανούς πυροκροτητές, κάμερες ημέρας ή νυχτερινής λήψης, θερμικά συστήματα απεικόνισης, αισθητήρες εντοπισμού στόχων, κεραίες υψηλής απολαβής, δέκτες GPS πολλαπλών συχνοτήτων και συστήματα αποφυγής εμποδίων. Παράλληλα, αναζητούνται ηλεκτρονικά ίχνη που θα μπορούσαν να συνδέσουν το drone με συγκεκριμένο τύπο μη επανδρωμένου συστήματος ή δίκτυο επιχειρησιακής χρήσης.

Το βασικό ερώτημα που επιχειρούν να απαντήσουν οι έρευνες είναι αν το drone είχε συγκεκριμένο στόχο ή αν βρέθηκε στην περιοχή έπειτα από απώλεια ελέγχου, παρασυρμένο από καιρικές συνθήκες, θαλάσσια ρεύματα και μηχανική αδράνεια.

Όλα τα πιθανά σενάρια παραμένουν ανοιχτά και αξιολογούνται με βάση τη διαδρομή του σκάφους, την κατάστασή του, το φορτίο που έφερε και τα δεδομένα που θα ανακτηθούν από τα ηλεκτρονικά του συστήματα.