Σαντορίνη: Το ηφαίστειο προκάλεσε τους 30.000 σεισμούς – Τι αποκαλύπτει επιστημονική μελέτη

Σε ηφαιστειακή κρίση οφείλονται οι 30.000 σεισμοί που έπληξαν τη Σαντορίνη στις αρχές του 2025 σύμφωνα με μελέτη 31 ερευνητών από έξι χώρες που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση «Nature».

Υπενθυμίζεται ότι στις 27 Ιανουαρίου ξεκίνησαν οι σεισμοί στη Σαντορίνη οι οποίοι συνεχίστηκαν για σχεδόν έναν μήνα. Περίπου τα τρία τέταρτα των κατοίκων του νησιού το εγκατέλειψαν και ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση στρατού και πυροσβεστικής με ενισχύσεις δυνάμεων της αστυνομίας από την ηπειρωτική Ελλάδα. Τον Φεβρουάριο, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με κλείσιμο των σχολείων για δύο εβδομάδες.

Το άρθρο που δημοσιεύτηκε στο «Nature», με τίτλο «Η ηφαιστειακή κρίση αποκαλύπτει ένα συζευγμένο μαγματικό σύστημα στη Σαντορίνη και το Κολούμπο», δικαιώνει την άποψη όσων υποστήριζαν ότι αιτία των σεισμών ήταν η ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Όπως προκύπτει, μάγμα κυκλοφόρησε ανάμεσα στο ηφαίστειο της Σαντορίνης και το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο, που βρίσκεται επτά χιλιόμετρα βορειοανατολικά.

Η μελέτη αποδεικνύει μάλιστα για πρώτη φορά ότι τα δύο αυτά ηφαίστεια μοιράζονται την ίδια τροφοδοσία μάγματος.

Σύμφωνα με τον φυσικό Φλοράν Μπρενγκιέ, του γαλλικού Ινστιτούτου Γεωεπιστημών (ISTerre) και από τους συνυπογράφοντες τη μελέτη, «στις αρχ΄ς του 2025, το μάγμα σχημάτισε έναν δίαυλο, δηλαδή μια σχεδόν κατακόρυφη ρωγμή στον φλοιό της Γης, μέσα στην οποία διείσδυσε και μετακινήθηκε για 13 χιλιόμετρα, σταματώντας την πορεία του μόλις 3 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια».

Όπως εξηγούν οι ερευνητές στη μελέτη (μεταξύ αυτών που τη συνυπογράφουν είναι οι Έλληνες Παρασκευή Νομικού, Δημήτρης Αναστασίου, Κώστας Ραπτάκης και Μαρία Τσακίρη), το φαινόμενο ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024, όταν τα όργανα παρακολούθησης της Σαντορίνης κατέγραψαν ασυνήθιστα σήμερα.

Το έδαφος της Καλντέρας στη Σαντορίνη ανυψώθηκε ενώ οι εκπομπές ηφαιστειακών αερίων αυξήθηκαν στο γειτονικό ηφαιστειογενές νησί της Νέας Καμένης. Ωστόσο υπογραμμίζεται ότι παρά τα προειδοποιητικά σημάδια θα ήταν αδύνατον να προβλεφθεί η εξέλιξη και η κορύφωσή της.

Στις 27 Ιανουαρίου η κατάσταση άλλαξε ριζικά καθώς ανιχνεύτηκαν εκατοντάδες σεισμικές δονήσεις συνοδευόμενες από σεισμικό βόμβο που είναι χαρακτηριστικός της κίνησης του μάγματος.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, τα επίκεντρα πλησιάζουν στην επιφάνεια και ορισμένοι σεισμοί ξεπερνούν το μέγεθος των 5 βαθμών. Προς τις 20 Φεβρουαρίου, η ροή μάγματος προς τον δίαυλο σταδιακά σταματά, οι σεισμοί αραιώνουν και το έδαφος παύει να παραμορφώνεται.