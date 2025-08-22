Σαρωνίδα: Εικόνες ντροπής από έλος με ακαθαρσίες σε παραλία – «Βρωμιά απερίγραπτη, κίνδυνος για την υγεία»

«SOS» εκπέμπουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Σαρωνίδας οι οποίοι καταγγέλλουν ότι ένα έλος με στάσιμα, ακάθαρτα νερά που έχει σχηματιστεί στην κεντρική παραλία της περιοχής, συνιστά άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με τους κατοίκους, στην «καρδιά» της παραλίας εκβάλλει ένα βρώμικο «ποτάμι», το οποίο είναι γεμάτο σκουπίδια, ακαθαρσίες και υλικά αδιευκρίνιστης προέλευσης, δίπλα σε εκατοντάδες λουόμενους -μεταξύ αυτών και δεκάδες παιδιά- που καθημερινά επιλέγουν να κάνουν το μπάνιο τους εκεί.

«Είμαι κάτοικος Σαρωνίδας, εδώ κοντά στην παραλία. Έρχομαι καθημερινά και η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Κάθε χρόνο κανένας δεν ενδιαφέρεται να διορθώσει αυτή την εικόνα που παρουσιάζεται πάνω στην ακτή. Ένα χάος, βρωμιά απερίγραπτη, δεν μπορείς να περάσεις. Πολλές φορές, όταν ο αέρας είναι ανάποδος, δεν μπορείς ούτε να αναπνεύσεις» λέει χαρακτηριστικά η κυρία Μαρία – Ειρήνη, η οποία ζει από το 2015 στην περιοχή.

«Το πιο δυσάρεστο και θλιβερό από όλα είναι ότι κανείς -παρόλες τις προσπάθειες πολλών κατοίκων, γιατί έχω δει και αναρτήσεις στο Facebook- κανείς δεν ενδιαφέρεται να δει από πού προέρχεται αυτό, τι γίνεται, γιατί λιμνάζει εδώ και να το διορθώσει. Είναι σαν να μην μας υπολογίζουν. Και είναι πολύ θλιβερό αυτό, είναι κρίμα, γιατί η Σαρωνίδα είναι ένα πολύ ωραίο μέρος. Μπορείς να κάνεις πολύ ευχάριστες διακοπές, έρχεται πολύς κόσμος, έρχονται από την Αθήνα. Δυσάρεστο πάρα πολύ» προσθέτει.

«10 χρόνια η ίδια κατάσταση»

Οι κάτοικοι έχουν θέσει το ζήτημα στη δημοτική Αρχή πολλές φορές, τόσο πρόσφατα όσο και στο παρελθόν, όμως δεν έχουν βρει λύση.

«Πιστεύαμε ότι τώρα με την αλλαγή, ο νέος δήμαρχος θα ενδιαφερόταν. Έχει θέματα, πραγματικά. Ο Δήμος Σαρωνικού είναι μεγάλη περιοχή και έχει πολλά θέματα να κοιτάξει, το καταλαβαίνουμε. Αλλά αυτό πια δεν είναι θέμα ομορφιάς, είναι θέμα υγείας και πρέπει να φροντίσει να κάνει κάτι» σημειώνει η κυρία Μαρία – Ειρήνη.

Όπως τονίζει κλείνοντας, το σκηνικό είναι ίδιο και απαράλλαχτο: «Εγώ είμαι από το ’15 εδώ. Είναι 10 χρόνια. Και είναι η ίδια κατάσταση. Συνεχώς, κάθε χρόνο η ίδια κατάσταση. Μερικές φορές είναι πιο ψηλά το νερό, άλλες φορές είναι πιο χαμηλά. Άλλες φορές κατεβάζει βρωμιά, άλλες φορές έχει κουνούπια. Είναι απαράδεκτη η εικόνα, είναι απαράδεκτη».

Στις οχλήσεις τους προς τον δήμο Σαρωνικού, οι κάτοικοι ζητούν να ελεγχθεί η πηγή των λυμάτων που καταλήγουν στην παραλία και να δοθεί μια οριστική λύση, καθώς το πρόβλημα, ιδίως φέτος όπως αναφέρουν, είναι χειρότερο από ποτέ.

Από την πλευρά του, ο δήμος Σαρωνικού αρκείται να αναφέρει στις απαντήσεις που δίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «σύντομα θα δοθεί οριστική λύση στο σημείο», με ένα «αντιπλημμυρικό έργο» που είναι σε εξέλιξη.