ΣΑΤΑ: Οι οδηγοί ταξί προσανατολίζονται σε νέα 48ωρη απεργία στις 20 Ιανουαρίου

Για τρίτη ημέρα συνεχίστηκαν οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών οδηγών και ιδιοκτητών ταξί με συγκέντρωση στα γραφεία του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Οι οδηγοί ταξί εμφανίζονται αμετακίνητοι, διαμηνύουν ότι δεν προτίθενται να υποχωρήσουν από τον «δίκαιο αγώνα» τους, υποστηρίζοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο που οδηγεί στον σταδιακό αφανισμό του κλάδου.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, επανέλαβαν τα βασικά αιτήματά τους, τα οποία περιλαμβάνουν την παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, την κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, καθώς και τη θέσπιση αυστηρού πλαισίου ελέγχου για τις πλατφόρμες μετακίνησης, τις οποίες καταγγέλλουν για αθέμιτο ανταγωνισμό.

Παράλληλα, ζητούν σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο για την απασχόληση των ΕΙΧ με οδηγό, καθώς και ελεύθερη πρόσβαση των έμφορτων ταξί στις λεωφορειολωρίδες.

Λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι, οι οδηγοί ταξί πραγματοποίησαν πεζή πορεία προς το Σύνταγμα, με στόχο την επίδοση ψηφίσματος στα μέλη του Κοινοβουλίου.

Σήμερα το απόγευμα 15/1 αναμένεται νέα σύσκεψη του προεδρείου του Συνδικάτου, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου στο εκθεσιακό κέντρο του Περιστερίου.

Παράλληλα, θεωρείται δεδομένη η προκήρυξη νέας 48ωρης απεργίας για την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, ημέρα κατά την οποία έχει προγραμματιστεί και η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου στο εκθεσιακό κέντρο του Περιστερίου.