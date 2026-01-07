«Σε αναμμένα κάρβουνα» οι αγρότες: Αποφασίζουν για τα μπλόκα μετά τη εξειδίκευση των μέτρων

Με αμείωτο ενδιαφέρον οι αγρότες παρακολουθούν τις εξελίξεις και περιμένουν την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώνει σήμερα (7.1.26) η κυβέρνηση.

Σήμερα Τετάρτη ανοιχτό παραμένει το οδικό δίκτυο στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι, που βρίσκονται εδώ και ενάμιση μήνα στα μπλόκα, δεν προχωρούν σε αποκλεισμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα, με αντικείμενο τον καθορισμό της στάσης τους, σε συντονισμό με τις αντίστοιχες κινητοποιήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.

Οι τελικές αποφάσεις θα προκύψουν μετά τη μεταξύ τους διαβούλευση και θα κρίνουν, εάν θα συμμετάσχουν στον διάλογο με την κυβέρνηση ή αν θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων, όπως έχει προαναγγελθεί από την τελευταία πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα.

Αν προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό, οι αγρότες θα κλείσουν τους παράδρομους, τα τελωνεία και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού στη Θεσσαλονίκη, «κόβοντας τη χώρα στα δύο», όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από την τελευταία πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μπλόκο της Θεσσαλίας βρίσκονται παρατεταγμένα 2.000 τρακτέρ.

«Η κυβέρνηση κακώς χειρίστηκε το θέμα επενδύοντας στην κούραση των αγροτών έτσι ώστε να σπάσει τα μπλόκα και αναγκάστηκε υπό την πίεση της τεράστιας πανελλαδικής συνέλευσης να τρέξει να προλάβει τις εξαγγελίες και το 48ωρο κλείσιμο», είπε στο ΕΡΤnews Radio, ο Αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας.

«Εμείς έχουμε πει εξ αρχής, ότι αν υπάρξουν οι προϋποθέσεις και τα εχέγγυα για να πάμε σε ένα τραπέζι διαλόγου μέσω της δέσμευσης του πρωθυπουργού σε ορισμένα από τα αιτήματα και όχι στο 100% αυτών, θα πάμε την επόμενη στιγμή στο τραπέζι. Αν αυτό σήμερα γίνει από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Υπουργό, τον Αντιπρόεδρο, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να είστε σίγουροι ότι εμείς θα ρίξουμε νερό στο κρασί μας και θα πάμε στο διάλογο με τον κύριο Μητσοτάκη για να συζητήσουμε το συνολικό πλαίσιο των αιτημάτων τα οποία έχουμε θέσει. Όλους τους προηγούμενους μήνες κάναμε συναντήσεις με την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και αντί να παίρνουμε λύσεις στα προβλήματα, παίρναμε μόνο υποσχέσεις και γι’ αυτό βγήκαμε και στο δρόμο και κάναμε Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Φώτα στις εθνικές οδούς, Οπότε μην λέτε ότι δεν ήμασταν υπέρ του διαλόγου», είπε ο εκπρόσωπος των αγροτών.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας σήκωσαν τις μπάρες στο σταθμό διοδίων της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, το βράδυ της Τρίτης (6/1) ύστερα από αιφνιδιαστική απόφαση που έλαβε το μπλόκο. Για δύο ώρες η κίνηση των οχημάτων διεξαγόταν ελεύθερα.