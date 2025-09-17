Σε εγρήγορση οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω Πίρι Ρέις – Τεράστια άσκηση σε όλο το Αιγαίο με πάνω από 60 αεροσκάφη και ολόκληρο τον στόλο

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων που διατάχθηκε σήμερα και θα διαρκέσει όλη την ημέρα. Η ακτίνα της είναι από τον Εβρο μέχρι και την Μεγίστη.

Στην άσκηση θα συμμετέχουν και οι 3 κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και ειδικές δυνάμεις, σε όλη την επικράτεια. Χαρακτηριστικό ότι στην άσκηση συμμετέχουν πάνω από 60 αεροσκάφη και ολόκληρος ο στόλος.

Στόχος είναι να ελεγχθεί η ετοιμότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στον απόηχο των τουρκικών αναγγελιών για έρευνες του «Πίρι Ρέις».

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

«Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 και κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διετάχθη αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας.

Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.

Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ».

Να σημειωθεί ότι σήμερα (17.09.2025) στις 11:00 υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Η Τουρκία την Δευτέρα (15.09.2025) είχε εκδώσει NAVTEX για θαλάσσιες έρευνες του ωκεανογραφικού σκάφους «Piri Reis» σε περιοχές του Αιγαίου.

Σύμφωνα με την τουρκική ανακοίνωση, το πλοίο θα πραγματοποιεί έρευνες από σήμερα και για δέκα ημέρες σε μια γεωπολιτικά ευαίσθητη ζώνη: δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και έως τη νησίδα Καλόγερος, ανάμεσα σε Χίο και Άνδρο.