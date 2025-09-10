Σε «νέο» σχολείο μπαίνουν την Πέμπτη οι μαθητές: Ανακαινισμένοι χώροι και ΑΙ στη διδασκαλία

Σε καινούργιες συνθήκες με ανακαινισμένους χώρους και έχοντας ως φίλο τους το ΑΙ, μπαίνουν την Πέμπτη (11.09.2025) οι μαθητές, που θα ακούσουν για πρώτη φορά (αυτή τη σεζόν) να χτυπάει το κουδούνι του σχολείο τους.

Το σχολείο του 2025 δεν έχει καμία σχέση με το σχολείο του 2019, καθώς έχει ενισχυθεί σημαντικά σε προσωπικό. 48.653 διορίστηκαν την 5ετία 2020-25, ενώ τα σχολικά συγκροτήματα έχουν στελεχωθεί με ψυχολόγους – κοινωνικούς λειτουργούς και έχουν εξοπλιστεί με διαδραστικούς πίνακες, σετ ρομποτικής, STEM και νέα σχολικά βιβλία Πληροφορικής με ενσωματωμένο γραμματισμό στην AI.

Πέρα από αυτά, έχουν ιδρυθεί νέες σχολικές μονάδες, έχουν ανακαινιστεί 431 σε πρώτη φάση μέσω του «Μαριέττα Γιαννάκου» (ακολουθούν 2.500), λειτουργεί το ψηφιακό φροντιστήριο και ανοίγουν τις πόρτες τους 12 Ωνάσεια Δημόσια Σχολεία.

Τι αλλάζει με το πρώτο κουδούνι

Ενίσχυση σε προσωπικό – Δημιουργία νέων σχολείων:

Επιπλέον 10.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί στα σχολεία – Στην πενταετία 2020- 2025 διορίστηκαν συνολικά 48.653 εκπαιδευτικοί

Αναλυτικά οι διορισμοί του ’25- 26:

5.627 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης,

3.196 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,

993 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Προσλήψεις αναπληρωτών:

1200 νέοι Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι στα σχολεία για να παρέχουν συμβουλευτική στην οικογένεια, στο παιδί και στη σχολική κοινότητα,

Επιπλέον 3.000 σχολεία στελεχώνονται με Ψυχολόγους- Κοινωνικούς Λειτουργούς. Θα καλύπτονται πλέον 5.750 σχολεία σε σχέση με 2.750 την περασμένη χρονιά,

700 επιπλέον οργανικές θέσεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα ΚΕΔΑΣΥ,

Δημιουργήθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία (ΣΜΕΑΕ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

Προστέθηκαν επιπλέον 2 τομείς και 6 ειδικότητες στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια (ΕΝΕΕΓΥΛ),

Ιδρύθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός νέων Τμημάτων Ένταξης – 3.448 σε δημόσιες σχολικές μονάδες, στις 13 περιφέρειες της χώρας, με κάλυψη κάθε βαθμίδας, από το Νηπιαγωγείο μέχρι τα ΕΠΑΛ. Αύξηση κατά 89,6 %. Η αύξηση σε Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. προσεγγίζει το +600% και το +750% αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα:

1842 σε Νηπιαγωγεία,

714 σε Δημοτικά Σχολεία,

480 σε Γυμνάσια,

231 σε ΓΕΛ,

181 σε ΕΠΑΛ.

Για πρώτη φορά φέτος θα παρέχεται υποστήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, Για πρώτη φορά προβλέπεται ενίσχυση μαθητών των ΕΠΑΛ στα εργαστηριακά μαθήματα από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, Ενισχύεται η παροχή υπηρεσιών «σχολικού νοσηλευτή», με στόχο να καλυφθούν περισσότερες περιπτώσεις μαθητών που έχουν σχετική έγκριση, ενώ δόθηκε η δυνατότητα, ένας σχολικός νοσηλευτής – από τους 2.000 που ήδη υπηρετούν στα σχολεία μας – να υποστηρίζει μαθητές έως και δύο κοντινών σχολείων, σε απόσταση έως 100 μέτρων. Μετά από 17 χρόνια θα χτυπήσει ξανά το κουδούνι του δημοτικού σχολείου στην Ψέριμο για δυο μικρούς μαθητές. Το 2023 το υπουργείο Παιδείας άνοιξε ξανά και το νηπιαγωγείο όπου φέτος θα φοιτούν 3 παιδάκια. Αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα η συμβολή της νηπιαγωγού που θα παραμείνει για δεύτερη χρονιά στο νησί αναλαμβάνοντας και ρόλο μέντορα για τον/την εκπαιδευτικό που θα διδάσκει στο Δημοτικό. Η οργανική της θέση είναι στη Θεσσαλία. Ιδρύθηκε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Δράμας με έδρα την Πετρούσα, Ιδρύθηκε Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Μηλεών με έδρα τα Καλά Νερά Μαγνησίας, Ιδρύθηκε το πρώτο Επαγγελματικό Λύκειο σε σωφρονιστικό κατάστημα ενηλίκων στη Λάρισα. Ο αγιασμός θα γίνει παρουσία της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

Ίδρυση 8 νέων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)

Σαμοθράκη (ΔΔΕ Έβρου): Γεωπονίας, Διοίκησης-Οικονομίας, Πληροφορικής

Σάπες Ροδόπης (ΔΔΕ Ροδόπης): Γεωπονίας, Διοίκησης-Οικονομίας, Πληροφορικής

Βόλος (4ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.): Γεωπονίας, Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

Αργαλαστή Μαγνησίας: Διοίκησης – Οικονομίας, Μηχανολογίας, Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

Σκιάθος: Διοίκησης – Οικονομίας, Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

Ζάκυνθος: Ηλεκτρολογίας – Αυτοματισμού, Μηχανολογίας, Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

Έδεσσα: Περιλαμβάνει έξι τομείς μεταξύ των οποίων Γεωπονία, Ηλεκτρολογία, Πληροφορική

Κρανίδι Ερμιονίδας: Γεωπονία, Διοίκηση – Οικονομία, Ηλεκτρολογία

Η ίδρυση αυτών των σχολείων στοχεύει στην παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε εργαζόμενους, ανέργους και ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την επαγγελματική τους κατάρτιση, καθώς και την κάλυψη αναγκών τοπικών οικονομιών με εκπαιδευμένο δυναμικό.

Καινοτομίες – νέος εξοπλισμός, αναβαθμισμένα προγράμματα, ΑΙ, διαδραστικοί πίνακες, Ρομποτική, STEM, Ψηφιακό Φροντιστήριο:

36.000 διαδραστικοί πίνακες έχουν ήδη τοποθετηθεί σε 7.000 σχολικές μονάδες. Θα παραδοθούν ακόμη 2.900. Έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, 117.000 σετ ρομποτικής και STEM σε 11.146 σχολικές μονάδες – Έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, Επιμόρφωση και κατάρτιση 150.000 εκπαιδευτικών – 35.000 ειδικής αγωγής σε τεχνολογίες και τη χρήση των διαδραστικών πινάκων. Μέσα στον Οκτώβριο ξεκινά η εστιασμένη επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση αυτών των μέσων, με ενσωμάτωση θεμάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (Ταμείο Ανάκαμψης), Νέα σχολικά βιβλία Πληροφορικής με ενσωματωμένο γραμματισμό στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Παράλληλα τρέχει ο μετασχηματισμός των προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, με χιλιάδες ανοικτούς ψηφιακούς πόρους και σενάρια διδασκαλίας με AI. Δημιουργείται ακόμη ψηφιακός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη, που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μαθητή και μαθήτριας. Αναπτύσσονται εκπαιδευτικά εργαλεία με 3D ολογράμματα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες» από τον Οκτώβριο σε 30 Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας σε (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καστοριά, Χανιά, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο κ.ά.) και θα έχει διάρκεια 12 μηνών. Στόχος του προγράμματος είναι η καλλιέργεια ειδησεογραφικού γραμματισμού, κριτικής σκέψης και ψηφιακής υπευθυνότητας. Για να επιτευχθεί θα πραγματοποιηθεί η σύνδεση ειδήσεων με μαθήματα όπως είναι η Ιστορία, η Κοινωνιολογία και η Γλώσσα. Παράλληλα, προβλέπεται η εμπλοκή μαθητών σε ρόλους ρεπόρτερ, συντακτών, φωτογράφων και δημιουργών πολυμεσικού περιεχομένου. Στο πλαίσιο του προγράμματος, μάλιστα, θα πραγματοποιηθούν διαδραστικά εργαστήρια με θεματικές όπως: -Αναγνώριση και αντιμετώπιση fake news -Κριτική χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στην ενημέρωση (πώς να εντοπίζονται λάθη, παραπλανητικές χρήσεις και αλγοριθμικές στρεβλώσεις) -Προστασία προσωπικών δεδομένων και ψηφιακή ασφάλεια -Κατανόηση δεοντολογίας ΜΜΕ και του ρόλου της δημοσιογραφίας 13 Κέντρα Καινοτομίας σε όλη τη χώρα, με πρόσβαση σε ΤΝ, μηχανική μάθηση και μεγάλα δεδομένα. Αναπτύσσεται πλατφόρμα επαγγελματικής καθοδήγησης με μηχανική μάθηση, για προσωποποιημένες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προτάσεις. Ενίσχυση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου. Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας έγιναν 3.500 χιλιάδες ώρες ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα. Και στην νοηματική. Απολογιστικά: Από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2025 παρακολούθησαν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, περίπου 146.000 χρήστες, με 141.332 χρήστες από την Ελλάδα, 2.331 μαθητές/τριες από την Κύπρο και περίπου 2.330 χρήστες από χώρες του εξωτερικού. Νέος εξοπλισμός και αναβάθμιση στα Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια μέσα στη σχολική χρονιά. Προϋπολογισμός 20.000.000 ευρώ σε 1500 γυμνάσια στην Ελλάδα. Αντικατάσταση, αναβάθμιση και εμπλουτισμός μουσικών οργάνων και εξοπλισμού στα 52 Μουσικά Σχολεία της χώρας μέσα στη σχολική χρονιά. Διεθνής διαγωνισμός ύψους 10 εκατ. Σχολικοί λαχανόκηποι σε 2267 δημοτικά και 2117 νηπιαγωγεία. Για την γνωστική και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη μαθητών-τριών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων και την υιοθέτηση αντιλήψεων και στάσεων ώστε να καταστούν ενεργοί πολίτες. Διάθεση 10.000 απινιδωτών σε σχολεία, με παράλληλη εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες, μέσω διεθνούς διαγωνισμού και χρηματοδότηση 10 εκατ. € από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘΑ, για τη δημιουργία ασφαλέστερου σχολικού περιβάλλοντος. Η προμήθεια και διάθεση εντός του σχολικού έτους 2025-2026. Πολλαπλό βιβλίο. Πρόσβαση από το τέλος του Σεπτεμβρίου 2025 στην ηλεκτρονική μορφή των βιβλίων που έχουν ήδη συγγραφεί με σκοπό μελέτη από εκπαιδευτικούς, ώστε να γίνουν διορθώσεις, με σκοπό την άνοιξη του 2026 η τελική επιλογή των βιβλίων που θα χρησιμοποιήσουν για κάθε μάθημα. a.eVivlio: είναι η πρώτη εφαρμογή που δίνει σε μαθητές πρόσβαση σε δεκάδες εκπαιδευτικά και λογοτεχνικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή. Θα ενισχυθούν τα ήδη υπάρχοντα με την ηχογράφηση των σχολικών εγχειριδίων. Διδασκαλία του μαθήματος Οικονομικών στην Γ’ Τάξη του Γυμνασίου

Πρώτο κουδούνι στα 12 νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

431 σχολεία άλλαξαν πρόσωπο μέσω του «Μαριέττα Γιαννάκου» – ακολουθούν 2.500 στην επόμενη φάση

Στις 431 σχολικές μονάδες που αναβαθμίστηκαν οι 29 είναι σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Οι εργασίες αφορούσαν λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση. Συγκεκριμένα: ⁠Εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς, ⁠ριζική ανακαίνιση χώρων υγιεινής και κατασκευή W.C. ΑΜΕΑ όπου δεν υπάρχει, κατασκευή ή επισκευή ράμπας ΑΜΕΑ και ⁠κατασκευή ή επισκευή γηπέδου μπάσκετ σε συνδυασμό με γήπεδο βόλεϊ και παιδικής χαράς στα Νηπιαγωγεία.

Ελληνικά σχολεία εξωτερικού

Επεκτάθηκε χρονικά στα 5 έτη η χορήγηση του ειδικού επιμισθίου για τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού με στόχο τη στήριξη των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού.