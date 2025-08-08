Σε ύφεση η φωτιά στην Κεφαλονιά – Εναέρια μέσα και δασοκομάντος περιόρισαν τα μέτωπα

Σε ύφεση βρίσκονται τα μέτωπα της φωτιάς που εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασεκυής (08.08.2025) στην περιοχή Καραβάδος, στην Κεφαλονιά, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κ. Τσίγκα.

Όπως ανέφερε στο ErtNews, τα εναέρια μέσα και οι δασοκομάντος της Κεφαλονιάς, σε συνδυασμό με τις δυνάμεις που μεταφέρθηκαν από την Κυλλήνη, κατόρθωσαν να περιορίσουν τα μέτωπα της φωτιάς. Στην μάχη βρίσκονται και δύο πυροσβεστικά.

Σύμφωνα τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς κ. Σ. Κουρή, η αλλαγή της φοράς του ανέμου συνέτεινε στο να περιοριστούν τα μέτωπα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για να θέσουν υπό πληρη έλεγχο την πυρκαγιά

Νωρίτερα η φωτιά απείλησε κατοικημένη περιοχή λόγω και των ισχυρών ανέμων.

Ακολούθησε μήνυμα από το “112” καλώντας όσους βρίσκονται σε Καραβάδο, Δοριζάτα και Κεραμειές να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ