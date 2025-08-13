Σε ύφεση οι φωτιές σε Πρέβεζα και Άρτα

Σε ύφεση βρίσκονται τα 3 μέτωπα της φωτιάς στην παλιά Φιλιππιάδα, την Παναγία και στην περιοχή του Γοργόμυλου στην Πρέβεζα, δίπλα στην Ιόνια Οδό.

Η ένταση των ανέμων μειώθηκε και αύριο (Πέμπτη 13/8/25) από πρωί θα ξεκινήσουν οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα, αεροπλάνα και ελικόπτερα, στην περιοχή του Δήμου Ζηρού, στην Πρέβεζα σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί η μεγάλη φωτιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μεγάλες αναζωπυρώσεις κινδύνευσαν χωριά ενώ με μηνύματα του 112 ο κόσμος κλήθηκε να εγκαταλείψει περιοχές. Οι άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, φιλοξενούνται σε αίθουσες των Δήμων Άρτας, Ζηρού και Πρέβεζας .

Η καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε την Τρίτη (12/8/25) το πρωί έχει κάνει στάχτη δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, ποιμνιοστάσια, αποθήκες, ενώ έκαψε σπίτια και ζώα.

Οι πληγείσες περιοχές δεν έχουν ηλεκτρικό και νερό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αποκατάστασης όλων των ζημιών που προκάλεσαν τις διακοπές ηλεκτροδότησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε επιφυλακή βρίσκονται Πολιτική Προστασία και οι Δήμοι, καθώς και εκατοντάδες εθελοντές, οι οποίοι έδωσαν μάχη με τις φλόγες συνδράμοντας στο έργο των πυροσβεστών .

Η εισαγγελία Ιωαννίνων διέταξε διερεύνηση της υπόθεσης των πυρκαγιών για ενδεχόμενο σχέδιο εμπρησμού.

Να σημειωθεί, πως οι πυρκαγιές ξέσπασαν ταυτόχρονα το πρωί της Τρίτης, σε διαφορετικά σημεία…