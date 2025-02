Σεισμοί στις Κυκλάδες: Βίντεο με κατολισθήσεις στη Σαντορίνη – Μπαράζ ισχυρών σεισμών στην περιοχή

Σείεται τα τελευταία 24ωρα η Σαντορίνη και οι γύρω περιοχές, καθώς η σεισμική δραστηριότητα εντείνεται με μεγέθη που πλησιάζουν επικίνδυνα τα 5 Ρίχτερ. Λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Δευτέρας (3.2.2025) σημειώθηκε ο ισχυρότερος σεισμός των τελευταίων ημερών, που έφτασε τα 4,9 Ρίχτερ. Στη 13:50 σημειώθηκε νέος ισχυρός σεισμός.

Ο σεισμός, που σημειώθηκε στην ίδια περιοχή ανοιχτά της Σαντορίνης, ήταν μεγέθους 4,6 Ρίχτερ, σύμφωνα με την ανάλυση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το εστιακό βάθος ήταν στα 7,3 χλμ και το επίκεντρο στα 16 χλμ νοτιοδυτικά της Αμοργού.

Νωρίτερα, το επίκεντρο του σεισμού των 4,9 Ρίχτερ ήταν 23 χλμ νοτιοδυτικά της Αμοργού στο θαλάσσιο χώρο με τη Σαντορίνη, ενώ σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το εστιακό βάθος ήταν στα 13.7 χλμ.

Στις 14:17 σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ 20 χιλιόμετρα νότια της Αμοργού, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Έκτοτε έχουν ακολουθήσει δεκάδες σεισμοί, όλοι πάνω από 3,1 Ρίχτερ. Στη 13:20 το μεσημέρι της Δευτέρας έγινε ακόμα ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ.

Βίντεο δείχνει μικρές κατολισθήσεις σε διάφορες περιοχές της Σαντορίνης λόγω των σεισμών.

A small rockslide on the cliff face of Santorini.#Greece #Santorini pic.twitter.com/4qVJREN2PU