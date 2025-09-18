Σεισμός 3,3 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά

Σεισμικές δονήσεις παρατηρήθηκαν στην Κεφαλονιά το βράδυ της Πέμπτης 18.09.2025 με δύο σεισμούς, κοντά στο Αργοστόλι.

Ο ένας σεισμός είχε μέγεθος 3,3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα δυτικά του Άσσου Κεφαλονιάς με εστιακό βάθος 10.9 χιλιόμετρα σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού ινστιτούτου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγα λεπτά αργότερα παρατηρήθηκε και μία δεύτερη σεισμική δόνηση, 26.9 χμ Βόρεια του Αργοστολίου 2,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σε εστιακό βάθος 10χιλιομέτρων.