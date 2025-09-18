Ελλάδα

Σεισμός 3,3 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά

Το εστιακό βάθος ήταν στα 10 χιλιόμετρα
Σεισμός

Σεισμικές δονήσεις παρατηρήθηκαν στην Κεφαλονιά το βράδυ της Πέμπτης 18.09.2025 με δύο σεισμούς, κοντά στο Αργοστόλι.

Ο ένας σεισμός είχε μέγεθος 3,3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα δυτικά του Άσσου Κεφαλονιάς με εστιακό βάθος 10.9 χιλιόμετρα σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού ινστιτούτου.

Χάρτης

Λίγα λεπτά αργότερα παρατηρήθηκε και μία δεύτερη σεισμική δόνηση, 26.9 χμ Βόρεια του Αργοστολίου 2,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σε εστιακό βάθος 10χιλιομέτρων.

