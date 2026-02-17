Ελλάδα

Σεισμός 3,3 Ρίχτερ στις Κυκλάδες ανάμεσα σε Σαντορίνη και Αμοργό, στην Αρκεσίνη το επίκεντρο

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίζεται στα 14,4 χιλιόμετρα
Σεισμός 3,3 Ρίχτερ στην Αμοργό

Σεισμός μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις Κυκλάδες στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σαντορίνη και Αμοργό στις 5:25 το απόγευμα της Τρίτης (17.02.2026).

Ο σεισμός των 3,3 Ρίχτερ έχει επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιομέτρων νότια – νοτιοανατολικά της Αρκεσίνης Αμοργού μεταξύ της Σαντορίνης και του άλλου νησιού.

Σεισμός 3,3 Ρίχτερ στην Αμοργό

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίζεται στα 14,4 χιλιόμετρα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
116
77
72
72
59
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Ποιος οδηγεί απόψε;»: Το κοινωνικό σποτ από τον δήμο Αλίμου για τα τροχαία και το αλκοόλ – Βίντεο
«Μία μόνο εκστρατεία δεν διορθώνει αυτό το δραματικό πρόβλημα», σχολιάζει ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, αναφερόμενος στους θανάτους και τους τραυματισμούς από ανεύθυνη οδήγηση και χρήση αλκοόλ
Άλιμος «Ποιος οδηγεί απόψε;»
Φυλακές Δομοκού: «Δεν υπάρχει κανένα συμβόλαιο θανάτου, τον 43χρονο τον έτρεμε ο αρχιφύλακας» λέει ο Βούλγαρος που κατηγορείται για τη δολοφονία του ισοβίτη
«Έκανα ό,τι μπορούσα για να σώσω τον αρχιφύλακα και τον εαυτό μου. Βρισκόμουν σε κατάσταση άμυνας υπέρ τρίτου και άμυνας υπέρ του εαυτού μου» δηλώνει ο 38χρονος δια του δικηγόρου του
Οι φυλακές Δομοκού
«Λαβράκια» έβγαλε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε έλεγχο προνοιακών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ - Πάνω από 1,8 εκατ. ευρώ εισέπραξαν μη δικαιούχοι
Η ανεξάρτητη Αρχή έλεγξε 372 φακέλους αιτήσεων χορήγησης επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ και διαπιστώθηκε τα ποσά που εισπράχθηκαν από μη δικαιούχους φτάνουν το 1.860.000 ευρώ
Χρήματα
Οι Ένοπλες Δυνάμεις προετοιμάζονται για τη Γάζα: Οι 3 άξονες της αποστολής, η σύνθεσή της και το επιχειρησιακό αποτύπωμα
Ο κύριος όγκος θα συγκροτηθεί από το Μηχανικό και το Υγειονομικό, ενώ θα υπάρχει υποστήριξη από τμήμα ασφαλείας κυρίως από άνδρες Ειδικών Δυνάμεων
Ελληνικό τεθωρακισμένο άρμα μάχης
Χρήστος Μαυρίκης: Αναβλήθηκε για την Τετάρτη η δίκη του – Παραμένει κρατούμενος
Ο κατηγορούμενος για σειρά πλημμελημάτων οδηγήθηκε πίσω στη ΓΑΔΑ, όπου και θα παραμείνει έως και αύριο, οπότε και αναμένεται να δικαστεί ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών
Ο Χρήστος Μαυρίκης
Η αποκαλυπτική κατάθεση του υδραυλικού της «Βιολάντα» - «Με έβαλαν να εγκαταστήσω γραμμή προπανίου χωρίς να είμαι ειδικός»
Ο 50χρονος εργαζόμενος βρέθηκε ενώπιον των ανακριτών της Πυροσβεστικής που χειρίζονται την υπόθεση στις 7 Φεβρουαρίου. Σοκάρουν τα όσα είπε
Το εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα 33
Newsit logo
Newsit logo