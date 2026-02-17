Σεισμός 3,3 Ρίχτερ στις Κυκλάδες ανάμεσα σε Σαντορίνη και Αμοργό, στην Αρκεσίνη το επίκεντρο

Σεισμός μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις Κυκλάδες στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σαντορίνη και Αμοργό στις 5:25 το απόγευμα της Τρίτης (17.02.2026).

Ο σεισμός των 3,3 Ρίχτερ έχει επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιομέτρων νότια – νοτιοανατολικά της Αρκεσίνης Αμοργού μεταξύ της Σαντορίνης και του άλλου νησιού.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίζεται στα 14,4 χιλιόμετρα.