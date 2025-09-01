Σεισμός 3,6 ρίχτερ στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής σε χαμηλό εστιακό βάθος

Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα (1/9/2025), λίγο μετά τις 19:00 στη Χαλκιδική και το επίκεντρο εντοπίστηκε στην Κασσάνδρα.

Ο σεισμός στην Χαλκιδική ήταν μεγέθους 3,6 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και σημειώθηκε στις 19:12.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 10 χιλιόμετρα βόρεια – βορειοδυτικά της Κασσανδρείας Χαλκιδικής, το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός στο πρώτο και δεύτερο πόδι, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.