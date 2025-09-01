Συμβαίνει τώρα:
Ανατροπή νταλίκας στην Αθηνών – Κορίνθου στα Μέγαρα – Το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες
Ελλάδα

Σεισμός 3,6 ρίχτερ στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής σε χαμηλό εστιακό βάθος

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 19:12
Ο σεισμός στην Χαλκιδική
Ο σεισμός στην Χαλκιδική

Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα (1/9/2025), λίγο μετά τις 19:00 στη Χαλκιδική και το επίκεντρο εντοπίστηκε στην Κασσάνδρα.

Ο σεισμός στην Χαλκιδική ήταν μεγέθους 3,6 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και σημειώθηκε στις 19:12.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 10 χιλιόμετρα βόρεια – βορειοδυτικά της Κασσανδρείας Χαλκιδικής, το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός στο πρώτο και δεύτερο πόδι, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo