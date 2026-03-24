Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στα Ιωάννινα, στο χωριό Αγία Κυριακή το επίκεντρο

Δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν τραυματίες ή για σοβαρές υλικές ζημιές
Σεισμός 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα Ιωάννινα αργά χθες (24.03.2026) το βράδυ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός στα Ιωάννινα, ο οποίος χαρακτηρίζεται «ασθενής» από τους ειδικούς, καταγράφτηκε στις 23:57, 12 χιλιόμετρα βόρεια – βορειοανατολικά της κοινότητας της Αγίας Κυριακής, ή 322 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν τραυματίες ή για σοβαρές υλικές ζημιές.

Στα 9,5 χιλιόμετρα εκτιμάται το εστιακό βάθος.

