Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα σύνορα Θεσπρωτίας – Ιωαννίνων

Από νέο σεισμό αναστατώθηκε η Ήπειρος με τον εγκέλαδο να χτυπά και πάλι σήμερα το πρωί (20.03.2026) στα σύνορα της Θεσπρωτίας με τα Ιωάννινα.

O σεισμός που σημειώθηκε στις 11.05 το πρωί είχε μέγεθος 4,6 Ρίχτερ με το επίκεντρό του να είναι 10 χιλιόμετρα βόρεια βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων πολύ κοντά και στη Θεσπρωτία.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 20,3 χιλιόμετρα. Η δόνηση είχε διάρκεια, περιλάμβανε βουή και έγινε πολύ αισθητή σε περιοχές της Ηπείρου, αλλά και του Ιονίου.

Τις τελευταίες ημέρες η συγκεκριμένη περιοχή έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα και στους κατοίκους υπάρχει μεγάλη ανησυχία.

Πρόκειται για μία ακόμη δόνηση, την πιο ισχυρή των τελευταίων ωρών, όπου καταγράφεται έντονη δραστηριότητα και προκαλεί αναστάτωση στην περιοχή.

