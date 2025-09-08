Ελλάδα

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Η στιγμή της σεισμικής δόνησης στον “αέρα” της ΕΡΤ

Σεισμός on air στην... κυριολεξία
Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Η στιγμή της σεισμικής δόνησης στον “αέρα” της ΕΡΤ

Δεν είχαν καν ανάψει τα φώτα έναρξης της εκπομπής Off The Record στην ΕΡΤ όταν έγινε αισθητός ο σεισμός που ταρακούνησε Εύβοια και Αττική λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη (09.09.2025).

Ήταν 00:27 όταν ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ ανοιχτά από τα Νέα Στύρα στην Εύβοια, ταρακούνησε πολλές περιοχές της Αττικής, από τη Μεταμόρφωση και την Κηφισιά έως το κέντρο της Αθήνας, τα νότια προάστια και την Ανάβυσσο. 

Την ώρα εκείνη έπεφτε και το σήμα έναρξης της εκπομπής που παρουσιάζουν κάθε βράδυ στο ERTnews ο Άγγελος Μόσχοβας με τη Λίδα Μπόλα και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. 

Και ενώ ετοιμάζονταν για να καλημερίσουν τους τηλεθεατές, οι τρεις δημοσιογράφοι και ο “καλεσμένος” τους, επίσης δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Απόστολος Μαγγηριάδης, είδαν τις κάμερες και τα φώτα να “τρέμουν” και το έδαφος να σείεται. Ο σεισμός είχε και έντονο βουητό. 

«Είναι σε εξέλιξη ένας σεισμός και συνεχίζεται» διαπίστωσε ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου και όλοι συμφώνησαν ότι η διάρκεια της δόνησης ήταν αρκετά μεγάλη. 

Δείτε τη στιγμή του σεισμού

 

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίστηκε 4 χιλιόμετρα δυτικά, βορειοδυτικά των Νέων Στύρων Ευβοίας και το εστιακό βάθος ήταν 13,6 χιλιόμετρα.

