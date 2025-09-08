Ελλάδα

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Βίντεο ντοκουμέντα από τη στιγμή της ισχυρής δόνησης

Σεισμός Εύβοια
Σεισμός στην Εύβοια

Πολύ ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου και έγινε αισθητός στην Αττική και σε πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι στα Νέα Στύρα στην Εύβοια ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ ήταν πάρα πολύ δυνατός είχε διάρκεια και αρκετή βοή.

Ο σεισμός ταρακούνησε και την Αθήνα όπως φαίνεται και στο βίντεο από διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στα Βριλήσσια.  

Χαρακτηριστικά είναι και τα βίντεο που εξασφάλισε το evima.gr την στιγμή του σεισμού όταν από σούπερ μάρκετ της περιοχής αρχίζουν και πέφτουν τα πάντα από τα ράφια.

Μάλιστα ο κόσμος είναι πάρα πολύ φοβισμένος έχει βγει στους δρόμους με κάποιους από αυτούς να παραμένουν στην παραλία.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικόπ Ινστιτούτο ο σεισμός ο σεισμός είχε επίκεντρο 5 χλμ δυτικά βορειοδυτικά από τα Νέα Στύρα στην Εύβοια, με εστιακό βάθος 13,6 χλμ και συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στα Νέα Στύρα και τον Σχοινιά.

 

Ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι «πρόκειται για μια περιοχή η οποία δε δίνει μεγάλους σεισμούς», ενώ τόνισε πως «πιθανότατα θα υπάρξουν και μετασεισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας».

