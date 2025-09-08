Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια, αισθητός στην Αθήνα

Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια λίγο μετά τις 12 το βράδυ της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου ταρακούνησε την περιοχή και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αθήνα και σε ολόκληρη την Αττική.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε επίκεντρο 5 χλμ δυτικά βορειοδυτικά από τα Νέα Στύρα στην Εύβοια, με εστιακό βάθος 13,6 χλμ και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα σεισμός έγινε στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σχοινιά και Στύρων Ευβοίας.

Ο σεισμός ήταν ισχυρός και με διάρκεια και έγινε αισθητός σε όλη την Εύβοια, την Αττική, στην Βοιωτία ενώ υπάρχουν αναφορές και από άλλες περιοχές της χώρας.

Στη συνέχεια ακολούθησαν δυο μετασεισμοί 2,5 Ρίχτερ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

Ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, μιλώντας στο ΕΡΤnews ανέφερε ότι «πρόκειται για μια περιοχή η οποία δε δίνει μεγάλους σεισμούς».

Παράλληλα τόνισε ότι «πιθανότατα θα υπάρξουν και μετασεισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας άνω των 4 Ρίχτερ».

Πρόσθεσε δε ότι «αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αξιολόγηση όλων των δεδομένων».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, ωστόσο οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου.

Ειδικότερα ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, ανέφερε πως συνομίλησε με τον πρόεδρο των Νέων Στύρων και πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

«Έχουμε προβεί σε διασπορά οχημάτων σε ανατολική Αττική και νότια Εύβοια, ομοίως σε ετοιμότητα είναι η πρώτη και έβδομη ΕΜΑΚ. Και το ΕΣΚΕΔΙΚ επικοινωνεί με όλες τις υπηρεσίες μας και τις υπηρεσίες ΕΛΑΣ και αυτοδιοίκησης σχετικά» τόνισε από την πλευρά του ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας, σχολίασε στο ΕΡΤnews ότι «ο σεισμός ήταν πολύ έντονος», ενώ σημείωσε ότι «μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει κάποιες αναφορές για ζημιές»

Ο δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, τόνισε ότι «ακόμη δεν έχουν καταγραφεί ζημιές στην περιοχή», ενώ συμπλήρωσε ότι δεν παρατηρείται κάποιο γεγονός που να προκαλεί ανησυχία».