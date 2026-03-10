Ελλάδα

Σεισμός στη Θεσπρωτία: Ζημιές στα μισά σπίτια του χωριού Ψήνα – Μεγαλώνει η λίστα των μη κατοικήσιμων

Σε ολόκληρη τη Θεσπρωτία έχουν καταγραφεί ζημιές σε πάνω από εκατό κτίρια - Πολλά κρίθηκαν ακατάλληλα
Πτώση τοίχου σε σπίτι
Πολλές είναι οι ζημιές που άφησε πίσω του ο σεισμός στη Θεσπρωτία τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (08.03.2026) με τους ελέγχους να συνεχίζονται.

Στο χωριό Ψήνα πάνω από τα μισά σπίτια έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, ενώ η περιοχή που επηρεάστηκε περισσότερο είναι ο Δήμος Δωδώνης. Παράλληλα, σε ολόκληρη τη Θεσπρωτία έχουν καταγραφεί ζημιές σε πάνω από εκατό κτίρια.

Οι έλεγχοι από τα συνεργεία του Δήμου Δωδώνης συνεχίζονται με γρήγορους ρυθμούς, με τη συμβολή και μηχανικών του ΤΕΕ Ηπείρου. Η συμμετοχή των ειδικών κρίνεται απαραίτητη για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της κατάστασης των κτιρίων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κάτοικοι δεν θα επιστρέψουν σε σπίτια που ενδέχεται να είναι επικίνδυνες.

Ιδιαίτερα έντονα είναι τα προβλήματα στα παλαιότερα πέτρινα σπίτια, τα οποία φαίνεται να έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα. Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις των μηχανικών, αρκετές από αυτές τις κατοικίες αναμένεται να χαρακτηριστούν ακατάλληλες. Τουλάχιστον δεκαπέντε σπίτια στον Νομό Ιωαννίνων και ακόμη τέσσερα στη Θεσπρωτία πιθανότατα θα κριθούν μη κατοικήσιμα.

Τα χωριά που δέχθηκαν το ισχυρότερο «χτύπημα» του Εγκέλαδου είναι:

Ψήνα: Η κατάσταση περιγράφεται ως δραματική, καθώς περισσότερα από τα μισά σπίτια του χωριού έχουν υποστεί ζημιές. Μαζί και η κεντρική εκκλησία στην πλατεία του χωριού.

Σενίκο: Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε όλους τους οικισμούς του.

Άγιος Νικόλαος, Κερασέα, Πολύγυρος και Δραγοψά: Οι μηχανικοί εντοπίζουν εκτεταμένες ρωγμές και στατικά ζητήματα σε δεκάδες κτίσματα.

