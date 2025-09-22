Ελλάδα

Σεισμός στο Άγιο Όρος: 4,8 Ρίχτερ τα ξημερώματα

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 11 χιλιόμετρα δυτικά - βορειοδυτικά των Καρυών Αγίου Όρους
Σεισμός στο Άγιο Όρος
Σεισμός στο Άγιο Όρος

Μια ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Άγιο Όρος, ενώ ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλες τις γειτονικές περιοχές. 

Η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 4,8 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 04:20 στο Άγιο Όρος, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 11 χιλιόμετρα δυτικά – βορειοδυτικά των Καρυών Αγίου Όρους και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 12 χιλιόμετρα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός σήμερα: Όχι ακόμα φθινοπωρινός με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 31 βαθμούς – Αναλυτική πρόγνωση
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα
Ζέστη στην Αθήνα
«Είχα έξοδα, πάσχω από αυτοάνοσο και ο γιος μου σπουδάζει στην Κρήτη» είπε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη στη Βοιωτία
Πώς οι αστυνομικοί ξεσκέπασαν την απάτη - Κρίσιμη η ιατροδικαστική έκθεση για τα αίτια θανάτου της ηλικιωμένης, επιφυλακτικές οι αρχές αν η 91χρονη πέθανε από φυσικά αίτια
Ο λάκκος που έθαψε την μητέρα της και η στιγμή της σύλληψης της 62χρονης στη Βοιωτία
7
Newsit logo
Newsit logo