Σεισμός στο Άγιο Όρος: 4,8 Ρίχτερ τα ξημερώματα

Μια ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Άγιο Όρος, ενώ ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλες τις γειτονικές περιοχές.

Η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 4,8 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 04:20 στο Άγιο Όρος, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 11 χιλιόμετρα δυτικά – βορειοδυτικά των Καρυών Αγίου Όρους και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 12 χιλιόμετρα.