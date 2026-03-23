Σεισμός: Συνεχίζονται οι αυτοψίες σε σπίτια στα Ιωάννινα και Θεσπρωτία – Πάνω από 200 αιτήσεις στον δήμο Δωδώνης

Συνεχίζεται η διαδικασία αυτοψιών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις πληγείσες περιοχές από τον σεισμό στη Θεσπρωτία και τα Ιωάννινα στις 8 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με στοιχεία της 20ής Μαρτίου 2026 του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 350 έλεγχοι σε κατοικίες των Δήμων Δωδώνης, Ζίτσας, Ιωαννιτών, Σουλίου και Φιλιατών, με 154 κτίρια να χαρακτηρίζονται «πράσινα», 122 «κίτρινα» και 74 «κόκκινα».

Τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών εστιάζουν στον Δήμο Δωδώνης καθώς έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 200 αιτήσεις πολιτών για ζημιές.

Οι έλεγχοι ξεκίνησαν από τα χωριά Σενίκο και Ψήνα, όπου έχουν εντοπιστεί «κόκκινα» και «κίτρινα» κτίρια, ενώ σημαντικές ζημιές υπέστη και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στην Ψήνα, που κρίθηκε μη κατοικήσιμος. Οι αυτοψίες επεκτείνονται και στη Δημοτική Ενότητα Σελλών και θα συνεχιστούν έως την Τετάρτη, με πρόβλεψη αντικατάστασης των κλιμακίων εφόσον απαιτηθεί.

Όπως επισημαίνουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ συνεχίζουν την καθημερινή αποτύπωση των ζημιών και τον συντονισμό με τις δημοτικές αρχές καθώς λαμβάνουν συνεχώς νέα στοιχεία από τους δήμους.

Όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, από τον δήμο Δωδώνης έχουν σταλεί επικαιροποιημένες λίστες αιτημάτων οδηγώντας σε αναπροσαρμογή του προγραμματισμού των ελέγχων ενώ στον δήμο Ζίτσας, με απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών έχει ήδη καθοριστεί νέος κύκλος αυτοψιών, προκειμένου να καλυφθούν εκκρεμότητες και νέες αναφορές ζημιών.

Στον δήμο Ιωαννιτών οι έλεγχοι συνεχίζονται ενώ σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ο Δήμος Φιλιατών, όπου, ενώ η αρχική διαδικασία είχε ολοκληρωθεί, έχουν αποσταλεί από τις δημοτικές αρχές νέα αιτήματα επανεξέτασης, λόγω πρόσθετων αναφορών από κατοίκους.

Παράλληλα, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, οι τρεις νέες σεισμικές δονήσεις στην περιοχή δεν επιτρέπουν, προς το παρόν, τον ακριβή καθορισμό χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των αυτοψιών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να τονίζουν ότι προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια και η πλήρης και αξιόπιστη αποτύπωση της κατάστασης.