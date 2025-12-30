Σέρρες: Αγωνία για τον 45χρονο διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου – Το σημείωμα με το «σε αγαπώ» και τα ευρήματα από το smart watch

Κορυφώνεται η αγωνία για τον 45χρονο διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροϊων στις Σέρρες, Κωνσταντίνου Γκίνη, όσο συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και των εθελοντικών ομάδων.

Τα ίχνη του άνδρα, χάθηκαν το πρωί της περασμένης Τρίτης 23.12.2025, με τις έρευνες για τον εντοπισμό του διοικητή του κλιμακίου της πυροσβεστικής στις Σέρρες να έχουν επικεντρωθεί σε διάφορα σημεία του όρου Μπέλες

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές έχουν στα χέρια τους ένα σημείωμα, το οποίο ο 45χρονος είχε αφήσει σε τσέπη ενός σακακιού του και στο οποίο είχε γράψει τα ονόματα της συζύγου του και των δυο παιδιών και δίπλα στο κάθε όνομα τη λέξη “σε αγαπώ”. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείωμα δεν υπάρχει ημερομηνία ενώ εκτιμάται ότι ο 45χρονος το άφησε προκειμένου να το βρει η σύζυγος του.

Τα στοιχεία από το smart watch

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα που ανέκτησαν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές από το cloud του smart watch του 45χρονου πυροσβέστη και τα οποία δείχνουν τις διαδρομές που έκανε το τελευταίο διάστημα αλλά και την ψυχολογική του κατάσταση.

Συγκεκριμένα, ο 45χρονος τις τελευταίες ημέρες κοιμόταν ελάχιστα, δηλαδή το πολύ δύο με τρεις ώρες κάθε βράδυ και φαίνεται να ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος.

Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι το τελευταίο βράδυ πριν εξαφανιστεί, δηλαδή το βράδυ της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου ο 45χρονος είχε κοιμηθεί μόλις μία ώρα και ένα τέταρτο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας πέραν από τις συνηθισμένες διαδρομές που έκανε ο 45χρονος ως περιπατητής στο όρος Μπέλες βρήκαν μέσω του cloud του smart watch μια ακόμα διαδρομή, η οποία δεν ήταν σε αυτές που ακολουθούσε συνήθως και η οποία έχει μπει επίσης στο «μικροσκόπιο» των υπηρεσιών αλλά και των ομάδων που τον αναζητούν στο όρος.

Οι αστυνομικές αρχές που ερευνούν την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και τις πτυχές της ζωής του κι έχουν μιλήσει τόσο με μέλη της οικογένειας του όσο και με συναδέλφους του στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.

Η εξαφάνιση

Ο 45χρονος διοικητής του πυροσβεστικού κλιμακίου στα Άνω Πορόια στις Σέρρες αγνοείται από το πρωί της Τρίτης 23/12/2025. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 45χρονος έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση από το σπίτι που διαμένει με τη σύζυγο και τα παιδιά του και έκτοτε αναζητείται. Άφησε στο σπίτι του τα προσωπικά του αντικείμενα, το κινητό του τηλέφωνο και το πορτοφόλι του, όμως έφυγε με το αυτοκίνητο του.

Το πρωί της Τετάρτης (24/12/2025) η σύζυγος του 45χρονου δήλωσε την εξαφάνιση του στην αστυνομία, ενώ λίγες ώρες αργότερα ενεργοποιήθηκε και η υπηρεσία του Silver Alert της Γραμμής Ζωής.

Σύμφωνα με το Silver Alert που εκδόθηκε, την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε δύο λεπτά μπουφάν σε σκούρο μπλε και πετρόλ χρώμα, γκρι πουλόβερ, μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι τύπου polo με λαχανί ρίγα στον γιακά, μαύρο παντελόνι με φερμουάρ στα πλάγια και μαύρα αθλητικά παπούτσια.