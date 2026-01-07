Σέρρες: «Αν τα χαλάσετε να τα φτιάξεις μαζί μου» – Το μήνυμα που οδήγησε στον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στις Σέρρες μετά το τραγικό περιστατικό με τον θάνατο ενός 17χρονου από ξυλοδαρμό 16χρονου. Ο δράστης θα οδηγηθεί σήμερα (07.01.2026) στον εαιγγελέα.

Ο 17χρονος βρέθηκε νεκρός στο υπόγειο της πολυκατοικίας του στις Σέρρες, με εμφανή σημάδια άγριου ξυλοδαρμού. Οι αρχές συνέλαβαν έναν 16χρονο, ο οποίος ομολόγησε ότι τον χτύπησε «για μια κοπέλα».

Σύμφωνα με το Star, μπροστά στην τραγωδία ήταν άλλα δύο άτομα. Ο φίλος του 17χρονου και ένας φίλος του δράστη, ο οποίος αναζητείται.

Αφορμή του καβγά φέρεται να ήταν ένα προσωπικό μήνυμα που είχε στείλει ο 17χρονος στον 16χρονο, σχετικά με κοπέλα που επρόκειτο να ξεκινήσει σχέση με το θύμα. «Αν τα χαλάσεις με τον Α…. (16χρονος), να τα φτιάξεις μαζί μου. Δεν είναι καλό παιδί», φαίνεται να έστειλε το θύμα στην κοπέλα του ανήλικου δράστη.

Με βάση τα έως τώρα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, λίγες ώρες πριν από το τραγικό συμβάν, ο 17χρονος είχε συναντηθεί με έναν 16χρονο και άλλα άτομα σε κεντρικό σημείο της πόλης των Σερρών, απέναντι από τη Μητρόπολη. Κάποια στιγμή, οι δύο ανήλικοι απομακρύνθηκαν από τον κεντρικό δρόμο και κινήθηκαν προς τον χώρο της Μητρόπολης, όπου σημειώθηκε έντονη λογομαχία.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 16χρονος φέρεται να επιτέθηκε βίαια στον 17χρονο, χτυπώντας τον επανειλημμένα. Μετά τον ξυλοδαρμό, το θύμα κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του, χωρίς όμως να ανέβει στο διαμέρισμα. Καθώς αισθανόταν έντονη αδιαθεσία, παρέμεινε στο υπόγειο, όπου τελικά έχασε τις αισθήσεις του, χωρίς να καλέσει σε βοήθεια. Εκεί άφησε την τελευταία του πνοή.

Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, εντόπισαν και συνέλαβαν τον 16χρονο, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές λόγω παραβατικής συμπεριφοράς.

Η αστυνομία έχει εξασφαλίσει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το οποίο εξετάζεται, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν και άλλες ευθύνες.