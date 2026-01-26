Σέρρες: «Δεν θέλω να τιμωρηθεί, χρειάζεται βοήθεια», είπε ο πατέρας του 13χρονου που φιμώθηκε από την καθηγήτρια

«Δεν χρειάζεται να ζητήσει συγγνώμη και δεν επιζητάμε την τιμωρία της, χρειάζεται βοήθεια» υποστήριξε ο πατέρας του 13χρονου, τον οποίο φίμωσε η καθηγήτρια στις Σέρρες, μιλώντας στο newsit.gr.

Η καθηγήτρια στις Σέρρες η οποία συνελήφθη έπειτα από καταγγελία μητέρας 13χρονου μαθητή ότι φίμωσε με χαρτοταινία το παιδί μέσα στην τάξη, τέθηκε σε διαθεσιμότητα και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών με εξαγορά 10 ευρώ την ημέρα. Ο πατέρας του ανήλικου μίλησε στο newsit.gr υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά της καθηγήτριας έχει ξαναοδηγήσει σε προβλήματα με μαθητές. Γι’ αυτό εκελινος δεν θέλει να τιμωρηθεί εκείνη με τέτοιο τρόπο αλλά να δεχτεί βοήθεια από τους ειδικούς.

Ο πατέρας του 13χρονου ξεκίνησε λέγοντας: «Είχαμε εκλάβει κάποια πράγματα ως παιχνίδι, τόσο εμείς όσο και οι εκπαιδευτικοί, όλοι οι μαθητές το είχαν αποτυπώσει έτσι στο μυαλό τους και ίσως αυτό να ήταν προτιμότερο.

Το σοβαρό ζήτημα όμως δεν είναι η αντίδραση των εκπαιδευτικών είναι η κατάσταση της εκπαιδευτικού. Και το πιο σημαντικό, συγγνώμη που θα το πω, αλλά είναι επικίνδυνο το ότι κάποιοι έδιναν τόσα χρόνια την έγκριση σε αυτό το άτομο να διαχειρίζεται μια σχολική μονάδα. Αυτοί μέχρι στιγμής δεν έχουν εμφανιστεί σε κανένα κανάλι. Είναι καθαρά θέμα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ανάλογα περιστατικά είχαν ξανασυμβεί στο παρελθόν και κανένας δεν είχε ασχοληθεί περαιτέρω: «Τα ρεπορτάζ είχαν καταγράψει διάφορα περιστατικά που, όπως σας τα διηγήθηκαν και μαθητές του σχολείου και κάτοικοι του χωριού, είναι γνωστά. Ο παλιός Σύλλογος Γονέων είχε κάνει ενέργειες, ο νυν Σύλλογος Γονέων έχει κάνει ενέργειες. Μου φαίνεται απίστευτο ότι κανείς δεν ασχολήθηκε με γραπτές καταγγελίες που κατατέθηκαν στα αρμόδια όργανα.

Ο πατέρας μάλιστα δήλωσε ότι δεν θέλει η καθηγήτρια να τιμωρηθεί αλλά να δεχτεί την βοήθεια που χρειάζεται: «Επιμένω ότι πέρα από την κατάσταση της κυρίας Παυλίδου, κάποιος πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με τους αρμόδιους που έδιναν την έγκριση όλα αυτά τα χρόνια. Η κυρία Παυλίδου χρειάζεται βοήθεια και όχι τιμωρία. Και το λέω επίσημα ως γονιός παιδιού της τάξης, δεν επιζητάμε την τιμωρία της.

«Η κυρία είναι ψυχικά ασθενής και, όπως φαίνεται διακόπηκε η φαρμακευτική της αγωγή», είπε στο newsit.gr.

«Βλέπω σχόλια και στο διαδίκτυο ότι δεν ασχολούμαστε με τα παιδιά, ότι κι εμείς αμελούμε κτλ. Όχι. Ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά, κι εμείς και η οικογένειά μας, πώς αντιμετωπίσαμε το θέμα.

Εκείνος μάλιστα φαίνεται να θέλει να «βοηθήσει» την καθηγήτρια υποστηρίζοντας ότι δεν χρειάζεται να ζητήσει συγγνώμη: «Μετά απ’ όσα έγιναν, αν πρέπει να ζητήσει συγγνώμη; Όχι. Αλλά δεν την παρεξηγώ ούτε την κατηγορώ γι’ αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει τη διαύγεια αυτή τη στιγμή να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια. Ακόμα και η παρουσία της στο δικαστήριο έδινε την εντύπωση ότι ακούγαμε ένα ανήλικο να καταθέτει και όχι έναν ενήλικο. Αυτή ήταν η αποτύπωσή μου. Αφέθηκε ελεύθερη με όρους και πρέπει να δίνει το παρών το Σάββατο στις δικαστικές διαδικασίες».

Για τα παλαιότερα περιστατικά με άλλους μαθητές είπε: «Τα ακούγαμε καθημερινά τα περιστατικά από τα ίδια τα παιδιά όταν συνέβαινε κάτι περίεργο: κλειδώματα, εγκλωβισμοί με πρώην καθηγητές και προσωπικό του σχολείου, παρατηρήσεις προς μαθητές χωρίς λόγο και χωρίς αιτία. Από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία.

Οι Σύλλογοι είχαν ασχοληθεί. Υπάρχουν έγγραφες καταγγελίες στη Δευτεροβάθμια. Δεν μιλάω για φήμες. Κι όμως ισχυρίστηκαν ότι υπήρχε μόνο μία πριν τα Χριστούγεννα. Υπήρχαν κι άλλες, και πέρυσι. Πέρυσι μάλιστα, με πρωτοβουλία του προηγούμενου Συλλόγου Γονέων, έγινε συγκέντρωση εδώ στο σχολείο, παρουσία του Δημάρχου, του προέδρου της κοινότητας και δημοτικών συμβούλων. Η πλειοψηφία των γονέων ήταν παρούσα και ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας ήταν μάρτυρας μιας τελείως αλλόκοτης συμπεριφοράς».