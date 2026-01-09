Ελλάδα

Σέρρες: «Έφυγε νωρίς και άδικα» φωνάζουν η αδελφή και οι φίλοι του 17χρονου έξω από τον ανακριτή που απολογείται ο 15χρονος

Πάνω από 200 άτομα ζητούν δικαίωση για τον αδικοχαμένο, κρατώντας πλακάτ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους και η αδελφή του θύματος
Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους και η αδελφή του θύματος

Την ώρα που ο 15χρονος απολογείται στον ανακριτή για τη δολοφονία του 17χρονου, συγκινητική είναι η παρουσία περισσοτέρων από 200 ατόμων που βρίσκονται έξω το δικαστικό μέγαρο των Σερρών και ζητούν δικαίωση στη μνήμη του αδικοχαμένου ανήλικου.

Συγγενείς, φίλοι αλλά και η αδερφή του 17χρονου κρατώντας πλακάτ ζητούν δικαίωση για τον 17χρονο που ξεψύχησε τόσο ξαφνικά, στο υπόγειο του σπιτιού του. Για τη δολοφονία του έχει συλληφθεί ο ανήλικος ο οποίος υποστηρίζει πως τα χτυπήματα που κατάφερε στο θύμα δεν γίνεται να τον σκότωσαν.

serres dolofonia diamartaria

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 17χρονος είχε δεχτεί δυνατά χτυπήματα σε όλο του το σώμα, καθώς διαπιστώθηκαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ρήξη σπλήνας καρδιάς κι αορτής. Παράλληλα εμφανής ήταν τα σημάδια του ξυλοδαρμού στο πρόσωπο του θύματος.

serres dolofonia diamartaria

serres dolofonia diamartaria
Η αδελφή του 17χρονου θύματος

Τραγική φιγούρα η αδελφή του που τον βρήκε νεκρό μέσα στο σπίτι τους στις Σέρρες. Φορώντας μαύρα ρούχα και μαύρα γυαλιά ηλίου, βρέθηκε έξω από το δικαστικό μέγαρο κρατώντας πλακάτ που γράφει «καμία οικογένεια μόνη της απέναντι στην αδικία» ή «για ένα παιδί που δεν πρόλαβε να ζήσει».

Άτομα από κάθε ηλικία έδωσαν το παρόν στη σιωπηλή συγκέντρωση διαμαρτυρίας, με τα μάτια τους δακρυσμένα.

serres dolofonia diamartaria

serres dolofonia diamartaria

«Ο Άγγελος έφυγε νωρίς και άδικα» και «17 χρονών ζητούσε ζωή και όχι σιωπή» ήταν μερικά από τα άλλα μηνύματα που ήταν γραμμένα με μαύρη μπογιά πάνω στα λευκά κομμάτια χαρτί.

Όλοι, το μοναδικό που ψελλίζουν είναι ότι θέλουν δικαίωση για τον 17χρονο.

serres dolofonia diamartaria

Ο 15χρονος βρέθηκε ενώπιων ανακριτή, νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε προληπτικές προσαγωγές ατόμων από το περιβάλλον του ώστε να μην ξεσπάσουν επεισόδια.

Μέσα σε αυτούς που προσήχθησαν ήταν και ο αδελφός του κατηγορούμενου για την σοκαριστική δολοφονία στις Σέρρες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
337
161
119
117
102
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η κακοκαιρία χτυπά την Ήπειρο: Πανέμορφα χιονισμένα τοπία στα Ιωάννινα – Πλημμύρισαν χιλιάδες στρέμματα στις Φιλιάτες
Κλειστά τα σχολεία σε Τζουμέρκα και Μέτσοβο - Υπερχείλισαν ποτάμια, τεράστιες ζημιές σε δρόμους από κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος και νερού για δεκάδες σπίτια
Η κακοκαιρία χτυπά την Ήπειρο: Πανέμορφα χιονισμένα τοπία στα Ιωάννινα – Πλημμύρισαν χιλιάδες στρέμματα στις Φιλιάτες
Newsit logo
Newsit logo