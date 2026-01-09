Σέρρες: «Έφυγε νωρίς και άδικα» φωνάζουν η αδελφή και οι φίλοι του 17χρονου έξω από τον ανακριτή που απολογείται ο 15χρονος

Την ώρα που ο 15χρονος απολογείται στον ανακριτή για τη δολοφονία του 17χρονου, συγκινητική είναι η παρουσία περισσοτέρων από 200 ατόμων που βρίσκονται έξω το δικαστικό μέγαρο των Σερρών και ζητούν δικαίωση στη μνήμη του αδικοχαμένου ανήλικου.

Συγγενείς, φίλοι αλλά και η αδερφή του 17χρονου κρατώντας πλακάτ ζητούν δικαίωση για τον 17χρονο που ξεψύχησε τόσο ξαφνικά, στο υπόγειο του σπιτιού του. Για τη δολοφονία του έχει συλληφθεί ο ανήλικος ο οποίος υποστηρίζει πως τα χτυπήματα που κατάφερε στο θύμα δεν γίνεται να τον σκότωσαν.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 17χρονος είχε δεχτεί δυνατά χτυπήματα σε όλο του το σώμα, καθώς διαπιστώθηκαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ρήξη σπλήνας καρδιάς κι αορτής. Παράλληλα εμφανής ήταν τα σημάδια του ξυλοδαρμού στο πρόσωπο του θύματος.

Τραγική φιγούρα η αδελφή του που τον βρήκε νεκρό μέσα στο σπίτι τους στις Σέρρες. Φορώντας μαύρα ρούχα και μαύρα γυαλιά ηλίου, βρέθηκε έξω από το δικαστικό μέγαρο κρατώντας πλακάτ που γράφει «καμία οικογένεια μόνη της απέναντι στην αδικία» ή «για ένα παιδί που δεν πρόλαβε να ζήσει».

Άτομα από κάθε ηλικία έδωσαν το παρόν στη σιωπηλή συγκέντρωση διαμαρτυρίας, με τα μάτια τους δακρυσμένα.

«Ο Άγγελος έφυγε νωρίς και άδικα» και «17 χρονών ζητούσε ζωή και όχι σιωπή» ήταν μερικά από τα άλλα μηνύματα που ήταν γραμμένα με μαύρη μπογιά πάνω στα λευκά κομμάτια χαρτί.

Όλοι, το μοναδικό που ψελλίζουν είναι ότι θέλουν δικαίωση για τον 17χρονο.

Ο 15χρονος βρέθηκε ενώπιων ανακριτή, νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε προληπτικές προσαγωγές ατόμων από το περιβάλλον του ώστε να μην ξεσπάσουν επεισόδια.

Μέσα σε αυτούς που προσήχθησαν ήταν και ο αδελφός του κατηγορούμενου για την σοκαριστική δολοφονία στις Σέρρες.